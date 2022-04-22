Kayseri’de Geleneksel Tescil Rekortmenleri belli oldu TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: "Kayseri önemli projelere imza atıyor" Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Bağlamış: “10 yıl içinde borsamızı modern bir tesise kavuşturacağız”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri’de Geleneksel Tescil Rekortmenleri belli oldu TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: "Kayseri önemli projelere imza atıyor" Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Bağlamış: “10 yıl içinde borsamızı modern bir tesise kavuşturacağız”

İHA

Kayseri Ticaret Borsası tarafından düzenlenen Geleneksel Tescil Rekortmenleri Ödül Töreni'nde rekortmenler ödüllerini aldı.

Kayseri’de Geleneksel Tescil Rekortmenleri belli oldu TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: "Kayseri önemli projelere imza atıyor" Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Bağlamış: “10 yıl içinde borsamızı modern bir tesise kavuşturacağız”

Kayseri Ticaret Borsası tarafından düzenlenen Geleneksel Tescil Rekortmenleri Ödül Töreni’nde rekortmenler ödüllerini aldı.

Düzenlenen törene Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, siyasi partilerin il başkanları, ilçe belediye başkanları, oda borsa başkanları, il müdürleri ve kayseri ticaret borsası üye firmaları katıldı. Borsa olarak üretmeye ve ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam edeceklerini söyleyen KTB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, “Siz Kıymetli üyelerimizin teveccühü ile Kayseri Ticaret Borsası Başkanı olarak göreve geldiğim günden itibaren sizler adına gerek siyasilerimiz gerek kamu kurum kuruluşlarımız ile el ele gönül gönüle verdik ve Kayseri'miz için çalışmaya başladık. İlimizde bulunan STK’larımız, valilik, belediye ve siyasilerimiz ile güç birliği yaptık, Kayseri Ticaret Borsası olarak Kayseri'mizin tarım ve hayvancılık alanında gelişimine katkı sağlamak ve sizleri temsil edebilmek adına sürekli mücadele ettik, etmeye de devam ediyoruz. Bugün dünyada yaşanan olağan üstü gelişmelere bağlı olarak tarım ve hayvancılık alanında en önemli gündemlerimiz şüphesiz Gıda güvenliği, iklim krizi ve gıda enflasyonu olarak karşımıza çıkmaktadır. Pandemi süreci, Rusya ve Ukrayna savaşı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gıda enflasyonunu yükseltti, ancak gıda enflasyonunun büyük itici gücü, başta enerji, gübre ve yem sektörleri olmak üzere gıda üretiminin dışında girdi maliyetlerinde yaşanan artışlardan kaynaklanıyor. Tüm bu faktörler tarım ve hayvancılık alanında üretim yapan firmalarımızın kar marjlarını daraltıyor ve üreticileri yatırım yapmaktan vazgeçiriyor, bu nedenle içinde bulunduğumuz dönemde özellikle tarım ve hayvancılık alanında ki üreticilerimize pozitif bir ayrımcılık yapılarak sektörün daha fazla desteklenmesi ve teşvik edilmesi gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Bağlamış, sözlerine şöyle devam etti:
"İçinde bulunduğumuz süreç bizlere açık bir şekilde gösteriyor ki gıda arz güvenliği ve kendi kendine yeten bir ülke olmak hayati bir mesele haline gelmiştir. Diğer taraftan yaşanan iklim değişikliğiyle beraber ortaya çıkan şiddetli kuraklık, tarımı ve çiftçileri olumsuz etkiliyor. Birleşmiş Milletler iklim raporu Akdeniz havzasının küresel ısınmadan en çok etkilenecek yerlerden biri olduğunu vurguluyor. Sulu tarıma dayalı tarım politikası, su kaybını artıran sulama sistemleri, yer altı ve yer üstü sularının aşırı ve yanlış kullanımı, su sıkıntısını ağırlaştırıyor ve maliyetlerimizi her geçen gün arttırıyor. Tarımsal üretim, önemli ölçüde iklim koşullarına bağlı olduğu için, üretimde işgücü ve sermaye ne kadar artırılırsa da üretim miktarı aynı oranda artmayabilir. Bu bakımdan çiftçilerimizin iklim değişimi açısından bilgilendirilmesi, yeni koşullara uyumlu üretim tesislerinin kurulması, çiftçinin teknolojiyi kullanma kapasitesinin artırılması, bitkisel üretimde rekolte artışını destekleyen faaliyetlere yönlendirecek politikalara ağırlık verilmesi ülkemiz için bir gereklilik haline gelmiştir. Bizlere burada büyük görevler düşmektedir. Özellikle tarımsal üretimle ilgilenecek üreticilere uygun finansal şartların sağlanması, çayır, mera, su havzaları, orman gibi alanların, tarım dışı taleplere kapalı tutularak ekosistemin sanayi ve inşaat gibi sektörler tarafından tehdit edilmemesi, kamuözel sektör ve üniversite işbirliklerinin bilhassa kaliteli tohum üretiminde bir araya getirilmesi, sadece tarım üzerine startup ya da tarım girişim fonlarının kurulması, tarımsal yatırım fonlarının desteklenmesi, ürün kayıplarının önüne geçmek adına; doğal depolar, lisanslı depolar, ürün ihtisas borsaları ile vadeli işlemler piyasalarının artırılması, AR&GE merkezlerinin kurulması, gübre, yem ve benzeri girdilerin ithal bileşenlerinin ülkemizde üretilmesi amacıyla teşvik sistemi oluşturulması amacıyla çalışmalar yapmamız gerekmektedir. Tarımda en kritik meselelerden biri de üretim planlamasını doğru yapmaktır. Ülkemizin tarım haritası çıkartılarak, Bölge şartlarını iyi değerlendirerek her bölgenin iklim ve toprak yapısına uygun ve mümkünse katma değeri yüksek üretimlerin birkaç yıl evvelden planlamasını yapmak bize hem ihracat avantajı kazandıracak hem de toprak ve zaman kaybını engelleyecektir. Türkiye aile çiftliklerinin en fazla görüldüğü ülkelerden biridir. Bu çiftliklerin sürdürülebilirliğini sağlamak için gerekli destekleme politikalarını sağlamak, Köy, kasaba ve kırsal bölgelerde eğitim, sağlık, vb. sosyal hizmetlere ulaşım olanakları ve hizmet kalitesi arttırılarak tarım alanlarının terk edilmesinin ve kırsaldan kente göçün önüne geçilmesi, devamlılığı ve nesil aktarımını kolaylaştıracaktır. Yapılacak çok iş, atılacak çok adım var. Bizler bu süreçte üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Sayın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımızın güzel bir sözü var bu teker bu tümsekte kalmaz evvel Allah, bizler iş dünyası olarak çalışmaya üretmeye ülkemizi kalkındırmaya devam edeceğiz.”

Bağlamış, gelecek 10 yıl içerisinde modern bir tesisi borsaya kazandırarak tarım ve hayvancılıkta daha gelişmiş hale gelmek istediklerini söyleyerek, “Kayseri Ticaret Borsası olarak önümüzdeki 10 yıl içerisinde borsamızı modern ve entegre bir tesise kavuşturarak, ilimizdeki tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin geliştirilmesi için istihdam odaklı proje üreten, üyelerine ve diğer kurumlara öncülük eden bir borsa olmak vizyonuyla yola çıktığımız dört yılda birçok çalışmaya ve yeniliğe imza attık. Gıda ve toprak laboratuvarı kurarak uzman kadromuz ile Bakanlık onaylı olarak çalışmaya başladık. Borsa üyelerimize firmaların gelişimlerine katkı sağlamak adına ithalat, ihracat, yatırım, finans alanlarında eğitimler düzenleyerek danışmanlık hizmeti vermeye başladık Türkiye Ürün İhtisas Borsası acentesi olarak üretici ve yatırımcılarımıza lisanslı depolardaki ürünlerinin alım satımı için kolaylık sağladık. Çiftçilerimizi ve girişimcilerimizi topraksız tarım üretimine teşvik etmek için hidroponik sistem uygulama alanını kuran ilk borsa olarak üreticilerimize ücretsiz danışmanlık hizmeti verdik. Yaptığımız toplantılar, duyurular ve proje danışmanlık hizmetleri ile önce ki yıllara göre şehrimizin Kırsal Kalkınma desteklerinden yararlanma oranını 3 katına çıkarttık. Üyelerimize ve sektör temsilcilerimize yönelik ticaret kapasitelerinin artırılması, rekabet edebilme gücünün gelişmesi amacı ile elektronik ticaret portalı olan Borsa Sanal Market sitesini kurduk. Kayseri’de Tarıma Dayalı Organize Sera Bölgesi projesi başvuru işlemlerini yürüten kuruluş olarak ilimize Jeotermal Enerji kaynaklı Sera bölgesi kurulmasında öncü olduk. Et ve Et ürünleri sektörüne yönelik yaptığımız çalışma ile ülkemizde Et ve Et ürünleri ArGe merkezi kuran il ve tek borsa olduk. Karpuzatan bölgesinde tavuk eti, balık eti, kıyma, et, salam, sosis, sucuk, pastırma gibi et ve et ürünlerinde fiziksel, kimyasal, duyusal ve mikrobiyolojik analizlerin yapılmasını ve yeni ürün üretilmesini, geliştirmesini sağlayacak ARGE merkezimizi hayata geçirdik. 2018 yılında ArGe ve Proje Birimini kurarak 4 yıl içerisinde yapmış olduğumuz çalışmalar ile 12 projeye imza attık. Borsamıza 15 Milyon TL hibe alarak yeni kaynak oluşturduk. İlimizde 50 yılı aşkın süredir olmayan canlı hayvan borsasının temellerini atarak bölgemize 28 bin 500 m2 alanda bin 500 adet büyükbaş 750 adet küçükbaş hayvan kapasiteli modernize hayvancılık sürecinin bütünleştiği kompleks bir hayvancılık merkezi kuruyoruz. İlimizde hububat, bakliyat, çerezlik ay çekirdeği ve kabak çekirdeğinin modern imkanlarla analizlerinin yapılabildiği, depolanabildiği ve teknolojik imkanlarla alınıp satılabildiği çağdaş ve modern Borsa Ticaret Merkezimizin projelendirme işlemlerini tamamladık. Yapmış olduğumuz özverili çalışmalarla tarımsal ve hayvansal işlem hacmimizi yüzde 116 arttırarak 6 milyar 100 milyon TL’ye çıkardık. Daha nice hizmet ve projeyi siz üyelerimizden aldığımız destek ile hayata geçirerek şehrimizin kalkınmasında tarım ve hayvancılığı itici bir güç haline getirmek için gayret edeceğiz. Dört yılda üyelerimizle birlikte çok şey başardık. İlimize yeni bir soluk getirerek yapmış olduğumuz proje ve hizmetler ile İç Anadolu’da yükselen bir yıldız misali Kayseri Ticaret Borsası olarak iz bırakmaya devam edeceğiz İnşallah” ifadelerini kullandı.

Kayseri Ticaret Borsası’nın önemli projelere imza attığını belirten TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da, “Kayseri Ticaret Borsamız tarım sektörünü geliştirmek ve hizmet kapasitesini artırmak üzere pek çok önemli projeye imza atıyor. Kayserimize de kalıcı eserler bırakıyorlar. Kayserimize değer katacak her iş ve her yatırımın peşinde oluyor hayata geçmesini sağlıyor. İç Anadolu’nun en modern canlı hayvan borsasını ve pazar yerini kuruyor. Kalkınma ajansından temin ettiği destekle et ürünlerine yönelik ARGE istasyonu projesini hazırlıyor. Faaliyete başlattığı Gıda ve Toprak Laboratuvarıyla çok hayırlı bir işe daha imza atıyorlar. Burasıyla birlikte inşallah taşir kısmında benzeri sıkıntıları üreticilerimizi kurtaracak. Böylece üretilen sucuğumuz, pastırmamız markayken güvenilir şekilde tüketilmesini ve fiyatını artıracak. Ayrıca hayata geçirdiği eticaret sitesiyle yerel firmalarımıza ve kendi ürünlerine destek olmaktadır. Topraksız tarım projesiyle inovatif işlere imza atılmaktadır. Sizlere daha iyi hizmet vermek üzere ülkemizin en kapsamlı ticaret borsası kampüsünde kur payı hedeflemektedir. Akredite bir borsa olarak üyelerine 5 yıldızlı hizmet sunmaktadır. Bunların hepsi de bir vizyon işidir. Üyelerimize verdikleri hizmeti devamlı geliştiren daha kaliteli hale getiren bu çalışma vizyonundan dolayı Kayseri Ticaret Borsamızı, Başkan Recep Bağlamış’ı ve bütün ekibini tebrik ediyorum. İnşallah onların bu gayretiyle ve emekleriyle hem üreticimizin hem de tüccar ve sanayicimiz daha bereketli kazançlar elde etmelerini temenni ediyorum. Oda ve borsa başkanları Kayseri’nin bereketini Ankara’ya taşımaktadırlar. Buradaki tüm başkanlarımız TOBB’de benim mesai arkadaşlarım. Hepsiyle birlikte çalışıyoruz. TOBB yönetiminde kurullarda konseylerde hepsinde emekleri var. Yine burada çok güzel bir tablo görüyorum” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, “Kayserimizin ticaret ve endüstri merkezi olarak anılması kadar doğal bir şey olamaz. Kayserimiz son süreçte tarım ve hayvancılık konusunda kendisinden söz ettiren bir şehir haline gelmiştir. Elbette pastırma, sucuk ve mantının merkezi olarak bilinen güzel şehrimizde bu tür bir yaklaşımın değerlendirilmesi de bizler için çok önemli ve anlamlıdır. Gerek Tarım İl Müdürlüğümüz gerek Ticaret Borsamız bu konuda gayretlerini sürdürürken 16 ilçe belediye başkanımızla el ele gönül gönüle vererek Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin önderliğinde tarıma ve hayvancılığa desteğimizi adeta sınırsız olarak sürdürmekteyiz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından tescil rekortmeni olan firmalara plaketleri takdim edildi. Tescil rekortmeni firmaların isimleri ise şu şekilde: "Özbakan Et ve Et Ürünleri, Kayseri Şeker Firması, Şahin Sucukları, Bakanlar Besicilik, Gözde Et Ve Et Ürünleri, Hizmet Et Ve Et Ürünleri, Başyazıcıoğlu Et Gıda, Özmenoğlu, Kayseri İli Damızlık Ve Sığır Yetiştiriciliği Birliği, Emmioğlu Et Ve Et Ürünleri."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Amasyaspor 1968 FK 3'üncü Lig'e yükseldi
YEREL HABERLER Amasyaspor 1968 FK 3'üncü Lig'e yükseldi
Şehrin hastanesi 23 Nisan’da minik kalplerin idaresinde
YEREL HABERLER Şehrin hastanesi 23 Nisan’da minik kalplerin ...
Amasyaspor, 3. Lig'e yükseldi 17 yıllık özlem Kayseri’de bitti
YEREL HABERLER Amasyaspor, 3. Lig'e yükseldi 17 yıllık özlem ...
Komşuların hayvanlara 'su verme' kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Komşuların hayvanlara 'su verme' kavgası kanlı bitti: ...
Efekan'ın cinayet şüphelisi 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Efekan'ın cinayet şüphelisi 1 kişi tutuklandı
Hayvan sulatma meselesi kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Hayvan sulatma meselesi kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
Sahte plaka operasyonunda gözaltına alınan şüpheli adli kontrolle serbest
YEREL HABERLER Sahte plaka operasyonunda gözaltına alınan şüpheli ...
Akkışla Belediyesi'nde imzalar atıldı
YEREL HABERLER Akkışla Belediyesi'nde imzalar atıldı
Bünyan'da Ebekız Ana Cami’nin açılışı yapıldı
YEREL HABERLER Bünyan'da Ebekız Ana Cami’nin açılışı yapıldı
Başkan Palancıoğlu: “Hedefimiz geleceğinden emin nesiller yetiştirmek”
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu: “Hedefimiz geleceğinden emin ...
Kayseri Barosu’nda 23 Nisan coşkusu Kayseri’nin ilk kadın Baro Başkanı ilkokul öğrencisi oldu
YEREL HABERLER Kayseri Barosu’nda 23 Nisan coşkusu Kayseri’nin ilk ...
Rektör Karamustafa: “Geleceğimiz olan çocukların ülkesine daha çok hizmet etmesini sağlayacağız”
YEREL HABERLER Rektör Karamustafa: “Geleceğimiz olan çocukların ...
Vali Günaydın: “23 Nisan çocuklarımız için şenlik, milletimiz için gururdur”
YEREL HABERLER Vali Günaydın: “23 Nisan çocuklarımız için şenlik, ...
İlk Orucum İlk İftarım etkinliği TOKİ’de
YEREL HABERLER İlk Orucum İlk İftarım etkinliği TOKİ’de
Kayseri protokolünden '23 Nisan' mesajları
YEREL HABERLER Kayseri protokolünden '23 Nisan' mesajları
Faili meçhul cinayetin şüphelileri jandarmadan kaçamadı
YEREL HABERLER Faili meçhul cinayetin şüphelileri jandarmadan ...
Başkan Büyükkılıç’tan özel çocuklarla 23 Nisan kutlaması
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç’tan özel çocuklarla 23 Nisan ...
Başkan Öztürk koltuğunu miniklere devretti
YEREL HABERLER Başkan Öztürk koltuğunu miniklere devretti
Kocasinan, lavanta bahçesine dönüşüyor
YEREL HABERLER Kocasinan, lavanta bahçesine dönüşüyor
Büyükşehir Zabıtası’ndan bayram öncesi koordinasyon toplantısı
YEREL HABERLER Büyükşehir Zabıtası’ndan bayram öncesi koordinasyon ...
Minikler, büyükşehir kütüphanelerinde doyasıya eğlendi
YEREL HABERLER Minikler, büyükşehir kütüphanelerinde doyasıya ...
Kocasinan, 120 ülkeden 120 öğrenciyi misafir etti
YEREL HABERLER Kocasinan, 120 ülkeden 120 öğrenciyi misafir etti
Kocasinan'da 23 Nisan dolu dolu geçecek
YEREL HABERLER Kocasinan'da 23 Nisan dolu dolu geçecek
Başkan Palancıoğlu ve Kaymakam Bülent Karacan muhtarlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu ve Kaymakam Bülent Karacan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.