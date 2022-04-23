Bayramlık ayakkabılar ‘muhtardan’ Mahalle muhtarı ihtiyaç sahiplerine 2 bin çift ayakkabı dağıttı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayramlık ayakkabılar ‘muhtardan’ Mahalle muhtarı ihtiyaç sahiplerine 2 bin çift ayakkabı dağıttı

İHA

Bayramlık ayakkabılar ‘muhtardan’ Mahalle muhtarı ihtiyaç sahiplerine 2 bin çift ayakkabı dağıttı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde mahalle muhtarlığı yapan Gonca Kaan, bir hayırsever ve kendi imkanları ile 3 yıldır geleneksel hale getirdiği bayram yardımlarına bu yıl da devam etti.
İlçeye bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Muhtarı Gonca Kaan, muhtar olduğu günden beri her yıl ihtiyaç sahibi ailelere yardım ediyor. Muhtar olduğu ilk yıl mahallede ikamet eden ihtiyaç sahiplerine bin 500 çift ayakkabı yardımı yapan Kaan, bu yıl da bayramda ihtiyaç sahiplerine 2 bin çift ayakkabı yardımı yaptı. Kaan, diğer mahalle muhtarlarının da sıkıntılarla mücadele ettiğini söyleyerek, “İsteyince her şeyi yapmak mümkün” dedi.
Yardım kampanyasını duyurduğu günden beri telefonlarının susmadığını söyleyen Gonca Kaan, “Ben 3 sene önce başlattığım bu yardımları her yıl geleneksel hale getirdim. Her sene ayakkabı olsun, çocuklara bayramlık kıyafetler olsun birçok yardım gerçekleştiriyoruz. Büyük yardım olarak da bu yıl 2. yardım oluyor. Daha önceki Ramazan Bayramı’nda bin 500 çift ayakkabı dağıttık ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ve bu yıl da Allah izin verirse ihtiyaç sahibi aile bireylerine 2 bin çift ayakkabı dağıtımımızı gerçekleştireceğiz. Ayakkabıların mali kaynaklarından biri hayırseverimiz ve ben de kendim destek oluyorum. Vatandaşlarımız da bu yardımlardan memnun. Kendi sosyal medyamdan bir paylaşım yaptım ayakkabı yardımı ile ilgili ve o günden beri telefonlarım susmuyor. Ben de ihtiyaç sahibi herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. Burada herkese yetecek kadar çok sayıda ayakkabı var. İhtiyaç sahipleri buyursun gelsinler, biz onlara yardım etmeye hazırız. Diğer muhtar arkadaşlarımın da bu konularda gayret ettiklerini biliyorum. Her mahallenin kendine göre sıkıntısı var ve mücadele ettiklerini de biliyorum. İstedikten sonra yapılamayacak hiçbir şey yok. Yeter ki mücadele etsinler ve istesinler” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bellona Basketbol’da en çok forma giyenler belli oldu
YEREL HABERLER Bellona Basketbol’da en çok forma giyenler belli oldu
Zeynep Batmaz OSB Teknik Koleji’nde
YEREL HABERLER Zeynep Batmaz OSB Teknik Koleji’nde
Okul sporları bilardo heyecanı tamamlandı
YEREL HABERLER Okul sporları bilardo heyecanı tamamlandı
Amasyaspor 1968 FK 3'üncü Lig'e yükseldi
YEREL HABERLER Amasyaspor 1968 FK 3'üncü Lig'e yükseldi
Şehrin hastanesi 23 Nisan’da minik kalplerin idaresinde
YEREL HABERLER Şehrin hastanesi 23 Nisan’da minik kalplerin ...
Kayseri’de Geleneksel Tescil Rekortmenleri belli oldu TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: "Kayseri önemli projelere imza atıyor" Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Bağlamış: “10 yıl içinde borsamızı modern bir tesise kavuşturacağız”
YEREL HABERLER Kayseri’de Geleneksel Tescil Rekortmenleri belli ...
Amasyaspor, 3. Lig'e yükseldi 17 yıllık özlem Kayseri’de bitti
YEREL HABERLER Amasyaspor, 3. Lig'e yükseldi 17 yıllık özlem ...
Komşuların hayvanlara 'su verme' kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Komşuların hayvanlara 'su verme' kavgası kanlı bitti: ...
Efekan'ın cinayet şüphelisi 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Efekan'ın cinayet şüphelisi 1 kişi tutuklandı
Hayvan sulatma meselesi kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Hayvan sulatma meselesi kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
Sahte plaka operasyonunda gözaltına alınan şüpheli adli kontrolle serbest
YEREL HABERLER Sahte plaka operasyonunda gözaltına alınan şüpheli ...
Akkışla Belediyesi'nde imzalar atıldı
YEREL HABERLER Akkışla Belediyesi'nde imzalar atıldı
Bünyan'da Ebekız Ana Cami’nin açılışı yapıldı
YEREL HABERLER Bünyan'da Ebekız Ana Cami’nin açılışı yapıldı
Başkan Palancıoğlu: “Hedefimiz geleceğinden emin nesiller yetiştirmek”
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu: “Hedefimiz geleceğinden emin ...
Kayseri Barosu’nda 23 Nisan coşkusu Kayseri’nin ilk kadın Baro Başkanı ilkokul öğrencisi oldu
YEREL HABERLER Kayseri Barosu’nda 23 Nisan coşkusu Kayseri’nin ilk ...
Rektör Karamustafa: “Geleceğimiz olan çocukların ülkesine daha çok hizmet etmesini sağlayacağız”
YEREL HABERLER Rektör Karamustafa: “Geleceğimiz olan çocukların ...
Vali Günaydın: “23 Nisan çocuklarımız için şenlik, milletimiz için gururdur”
YEREL HABERLER Vali Günaydın: “23 Nisan çocuklarımız için şenlik, ...
İlk Orucum İlk İftarım etkinliği TOKİ’de
YEREL HABERLER İlk Orucum İlk İftarım etkinliği TOKİ’de
Kayseri protokolünden '23 Nisan' mesajları
YEREL HABERLER Kayseri protokolünden '23 Nisan' mesajları
Faili meçhul cinayetin şüphelileri jandarmadan kaçamadı
YEREL HABERLER Faili meçhul cinayetin şüphelileri jandarmadan ...
Başkan Büyükkılıç’tan özel çocuklarla 23 Nisan kutlaması
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç’tan özel çocuklarla 23 Nisan ...
Başkan Öztürk koltuğunu miniklere devretti
YEREL HABERLER Başkan Öztürk koltuğunu miniklere devretti
Kocasinan, lavanta bahçesine dönüşüyor
YEREL HABERLER Kocasinan, lavanta bahçesine dönüşüyor
Büyükşehir Zabıtası’ndan bayram öncesi koordinasyon toplantısı
YEREL HABERLER Büyükşehir Zabıtası’ndan bayram öncesi koordinasyon ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.