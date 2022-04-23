Başkan Yalçın'dan KANKA'ya 23 Nisan ziyareti

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle Kansere Karşı Birlikte Derneği’nde (KANKA) tedavi gören çocukları ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti.

Burada ilk olarak Çocuk Onkoloji Başhekimi Prof. Dr. Musa Karakürkçü ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Haluk Kutay Taşdemir ile görüşen Başkan Yalçın, doktorlarla birlikte tedavi gören çocukları ziyaret etti.

Çocuklara çeşitli hediyelerde bulunan Başkan Yalçın, aileleri ile de görüşerek her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

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