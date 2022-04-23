Bölgesel Amatör Lig Play-Off Talasgücü Belediyespor: 1 - Gaziantep Ankasspor: 3

Talasgücü Belediyespor, Mersin'de oynadığı Türkiye 3. Ligine yükselme PlayOff maçında Gaziantep Ankasspor'a 31 mağlup oldu. Bu sonuçla Gaziantep Ankasspor 4 puana erişti ve Arguvan Belediyespor ile seri penaltı atışları yaptı.
Stat: Mersin Arena
Hakemler: Erhan Kutlu xx, Mehmet Şengül xx, Mehmet Yılmaz Çalışır xx
Gaziantep Ankasspor: Asil Kaan Güler xx, Recep Coşkun xx (Abdullah Halman Dk.68 xx) İsmail Türkaslan xxx, Ömer Çoban xxx Oğuzhan Barkın xxx, Özcan Polat xxx (Ümit Kocabaş Dk.80 x) Tolga Kılıç xx, Hayri Kıçıkoğlu xxx, Samet Katanalp xx (Savaş Doğan Dk.31 xxx), Fırat Man xx, Muhammet Can Öztürk xxx (Mehmet Ali Bakar Dk.80 x)
Talasgücü Belediyespor: Umut Mete xx, Gökhan Öz xx, Uğurcan Gülay xx, Doğukan Çevik xxx, Ahmet Aydın xx, Canberk Soykuvvet xxx (Osman Buğra Uysal Dk.68 x), Muzaffer İlhan xx, Emrah Turan xx (Erol Toksoy Dk.59 x), Adem Hakan Denizer xxx, Ramazan Taş xx (Mustafa İlkay Kartal Dk.68 x), Gökalp Kahya x
Goller: Muhammet Can Öztürk (Dk.35 ve 64), Abdullah Halman (Dk.74 pen) (Gaziantep Ankasspor) Adem Hakan Denizer (Dk.32) (Talasgücü Belediyespor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.