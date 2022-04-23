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Kayseri’de 23 Nisan coşkusu Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik: “Çocuklar bir millet için en önemli hazinedir”

İHA

Kayseri’de 23 Nisan coşkusu Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik: “Çocuklar bir millet için en önemli hazinedir”

Kayseri’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 102. yıldönümü coşkuyla kutlandı. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü, Ayhan Teltik, “Çocuklar bir millet için en önemli hazinedir” dedi.

Kayseri'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir dizi etkinlikler düzenlendi. Etkinlikler çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı'na İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından etkinliklere Besime Özderici İlkokulu’nda devam edildi. Buradaki programa, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Şükrü Dursun, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, protokol üyeleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, “23 Nisan 1920’de kurulan yüce meclisimiz millet iradesinin tek yürek olarak tecelli ettiği, her kesimden, görüşten, bakış açısından insanımızın temsil edildiği yer olması açısından oldukça anlamlı ve değerlidir. Çocuklar bir millet için en önemli hazinedir. Her çocuğumuz doğumundan itibaren bu şanlı milletin bir ferdidir. Bu milletin şan ve şerefini koruyacak, geleceğini inşa edecek ve şekillendirecek yegane kıymettir. Çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmek, faydalı ufuklara yönlendirmek en temel görevlerimizden birisidir” ifadelerini kullandı.
Etkinlik, öğrenciler ve öğretmenler tarafından düzenlenen gösteriler ile sona erdi.

Tomarza'da 23 Nisan coşkusu
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Tomarza’da da etkinlikler düzenlendi. İlçede 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt Atatürk Anıtı'na çelenk sunması ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın ardından başlayan programda, 23 Nisan konulu şiir ve şarkılar öğrenciler tarafından söylenerek, programda çeşitli yarışmalar düzenlendi. Minik çocuklar tarafından Kafkas, Karadeniz ve Silifke Yöresi’ne ait Halk oyunları ve dans gösterileri yapıldı. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol tarafından hediyeler verildi. Programın sonunda bir konuşma yapan Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt ise çocukların bayramını tebrik ederek böylesine güzel bir program hazırlayan okul yönetimine ve öğretmenlere teşekkür etti.
Programa; Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, Tomarza Jandarma Komutanı Halil İbrahim Kara, Tomarza İlçe Emniyet Amiri Ufuk Polat, Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt’un yanı sıra kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı.

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