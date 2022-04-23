Develi'de 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 102. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Develi'de coşkuyla kutlandı.

Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başlayan program daha sonra ilçe protokolünün de katılımıyla Seyrani İlkokulundaki etkinliklerle devam etti. Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak’ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrencilerin öğretmenleriyle birlikte büyük bir özveri ve gayretle hazırladıkları şiirler, müzikli gösteriler, yarışmalar ve halk oyunları büyük beğeni topladı. İlçe protokolünün 23 Nisan dolayısıyla yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerini vermesinin ardından program sona erdi.

23 Nisan Gününün Türk tarihinde en önemli günlerden biri olduğunu belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar; “Bugünün çocuklarımız için bir bayram niteliği taşıyor olmasının sebebi, geleceğimizi çocuklarımızın inşa edecek olması ve çocuklarımıza verdiğimiz önemin bir ifadesidir. Bu duygu ve düşüncelerle bütün yavrularımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor, böylesi çocuklara yakışır coşkulu ve eğlenceli program hazırladıkları için de öğretmenlerimizi ve yavrularımızı tebrik ediyorum” dedi.

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