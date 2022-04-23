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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaza yapan otomobil 50 metre sürüklendi

İHA

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan otomobil yaklaşık 50 metre sürüklendi.

Kaza yapan otomobil 50 metre sürüklendi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan otomobil yaklaşık 50 metre sürüklendi.
Edinilen bilgiye göre Sahabiye Mahallesi Sivas Caddesi üzerinde meydana gelen kazada 27 AG 273 plakalı hafif ticari araçla çarpışan 16 RAN 30 plakalı otomobil, yan yatarak yaklaşık 50 metre sürüklendi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, otomobilde bulunan 1 kişi, tedavi edilmek üzere ambulansa bindirildi. İncelemelerin ardından otomobil, bulunduğu yerden kaldırılarak yol tekrar trafiğe açıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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