Antalyaspor ile Kayserispor 28. randevuda

Antalyaspor ile Kayserispor, Süper Lig tarihinde 28. kez karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'in 34. haftasında Antalyaspor ile Kayserispor karşılaşacak. Saat 20.30'da oynanacak maç için hazırlıklarını tamamlayan iki ekip, bugüne kadar Süper Lig'de 27 kez karşılaştı. Bu maçlarda Antalyaspor 13 kez kazanırken Kayserispor 6 kez kazandı. 8 maç da berabere bitti. Bu maçlarda Antalyaspor 36 gol atarken Kayserispor ise 29 gol attı. İki ekip Antalya'da 13 kez karşılaştı. Bu maçlarda 9 kez Antalyaspor kazanırken 4 maç da berabere bitti. Sarı kırmızılılar, rakibini Antalya'da hiç mağlup edemedi. İki takım arasında Süper Lig'de oynanan maçlar ve neticeleri şöyle:
2006/2007 AntalyasporKayserispor 10
2006/2007 KayserisporAntalyaspor 44
2008/2009 KayserisporAntalyaspor 00
2008/2009 AntalyasporKayserispor 21
2009/2010 KayserisporAntalyaspor 12
2009/2010 AntalyasporKayserispor 40
2010/2011 AntalyasporKayserispor 21
2010/2011 KayserisporAntalyaspor 20
2011/2012 KayserisporAntalyaspor 01
2011/2012 AntalyasporKayserispor 10
2012/2013 AntalyasporKayserispor 30
2012/2013 KayserisporAntalyaspor 20
2013/2014 AntalyasporKayserispor 22
2013/2014 KayserisporAntalyaspor 31
2015/2016 AntalyasporKayserispor 11
2015/2016 KayserisporAntalyaspor 00
2016/2017 KayserisporAntalyaspor 01
2016/2017 AntalyasporKayserispor 21
2017/2018 KayserisporAntalyaspor 20
2017/2018 AntalyasporKayserispor 21
2018/2019 KayserisporAntalyaspor 20
2018/2019 AntalyasporKayserispor 00
2019/2020 AntalyasporKayserispor 22
2019/2020 KayserisporAntalyaspor 22
2020/2021 AntalyasporKayserispor 20
2020/2021 KayserisporAntalyaspor 01
2021/2022 KayserisporAntalyaspor 20
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.