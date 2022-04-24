Antalyaspor ile Kayserispor 28. randevuda

Antalyaspor ile Kayserispor, Süper Lig tarihinde 28. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'in 34. haftasında Antalyaspor ile Kayserispor karşılaşacak. Saat 20.30'da oynanacak maç için hazırlıklarını tamamlayan iki ekip, bugüne kadar Süper Lig'de 27 kez karşılaştı. Bu maçlarda Antalyaspor 13 kez kazanırken Kayserispor 6 kez kazandı. 8 maç da berabere bitti. Bu maçlarda Antalyaspor 36 gol atarken Kayserispor ise 29 gol attı. İki ekip Antalya'da 13 kez karşılaştı. Bu maçlarda 9 kez Antalyaspor kazanırken 4 maç da berabere bitti. Sarı kırmızılılar, rakibini Antalya'da hiç mağlup edemedi. İki takım arasında Süper Lig'de oynanan maçlar ve neticeleri şöyle:

2006/2007 AntalyasporKayserispor 10

2006/2007 KayserisporAntalyaspor 44

2008/2009 KayserisporAntalyaspor 00

2008/2009 AntalyasporKayserispor 21

2009/2010 KayserisporAntalyaspor 12

2009/2010 AntalyasporKayserispor 40

2010/2011 AntalyasporKayserispor 21

2010/2011 KayserisporAntalyaspor 20

2011/2012 KayserisporAntalyaspor 01

2011/2012 AntalyasporKayserispor 10

2012/2013 AntalyasporKayserispor 30

2012/2013 KayserisporAntalyaspor 20

2013/2014 AntalyasporKayserispor 22

2013/2014 KayserisporAntalyaspor 31

2015/2016 AntalyasporKayserispor 11

2015/2016 KayserisporAntalyaspor 00

2016/2017 KayserisporAntalyaspor 01

2016/2017 AntalyasporKayserispor 21

2017/2018 KayserisporAntalyaspor 20

2017/2018 AntalyasporKayserispor 21

2018/2019 KayserisporAntalyaspor 20

2018/2019 AntalyasporKayserispor 00

2019/2020 AntalyasporKayserispor 22

2019/2020 KayserisporAntalyaspor 22

2020/2021 AntalyasporKayserispor 20

2020/2021 KayserisporAntalyaspor 01

2021/2022 KayserisporAntalyaspor 20

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