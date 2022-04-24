Başkan Büyükkılıç, 'Gönül Sofrasını' İncesu'da kurdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Büyükkılıç, 'Gönül Sofrasını' İncesu'da kurdu

İHA

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile birlikte İncesu Belediyesi'nin düzenlediği iftar programına katılarak, ilçe sakinleriyle gönül sofrasında buluştu.

Başkan Büyükkılıç, 'Gönül Sofrasını' İncesu'da kurdu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile birlikte İncesu Belediyesi’nin düzenlediği iftar programına katılarak, ilçe sakinleriyle gönül sofrasında buluştu.
Gerek merkezde gerekse ilçelerde iftar sofrasının bereketini her gün vatandaşlarla paylaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın durağı İncesu oldu. Başkan Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ile birlikte İncesu Kızılören’de düzenlenen iftar programına katıldı. İncesu Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen iftar programında ustaların dağıtım yaptığı yemeklerin başına geçerek, vatandaşların çorbalarını dağıtan Başkan Büyükkılıç, daha sonra tek tek masaları gezerek, vatandaşların Ramazan ayını tebrik etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, programda yaptığı konuşmada, “Burada değerli bakanım Taner Yıldız bey var, il başkanımız Şaban Çopuroğlu bey var. Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Ağabey ve ekibinden arkadaşlar var. İncesu’muzun belediye başkanı Kızılörenli Mustafa Bey kardeşim var. Onların adına sizleri selamlamış oluyorum. Kızılören bizim göz bebeğimizdir, Allah sizin birliğinizi, dirliğinizi bozmasın. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Yaklaşan Kadir Gecenizi ve bayramınızı tebrik ediyorum” dedi. İftar programının ardından İncesu 3. Etap Hz. Ebubekir Camii’nde teravih namazını kılan Başkan Büyükkılıç, daha sonra İncesulu vatandaşlarla çay eşliğinde sohbet edip, hasret giderdi. Ayrıca, namaz sonrası Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından cami cemaatine, halka tatlı ve su ikram edildi. Karakoyunlu Mahallesi’nde ‘Gadasını aldığım başkanlarımız, mahallemize hoş geldiniz’ pankartı ile karşılanan Başkan Büyükkılıç ve beraberindeki heyet, özellikle gençler ve çocuklar olmak üzere vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Başkan Büyükkılıç, önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlarından Taner Yıldız, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ile birlikte Fırınönü ve Karakoyunlu Mahallesi sakinleri ile buluştu. Burada konuşan Başkan Büyükkılıç, “Bereketli bir gündeyiz. Ramazan ayınızı ve yaklaşan Kadir Gecenizi ve bayramınızı tebrik ediyoruz. Ne güzel bir birliktelik. İftarımızı Kızılören’de açtık, şimdi burada sizlerleyiz. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, huzurumuzu bozmasın. Sizler bizleri seçtiniz, güvendeniz, bizler de sizlere layık olmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Ankara’da değerli bakanlarımız, milletvekillerimiz ve en önemlisi liderimiz, yüz akımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile el ele, gönül gönüle, hep birlikte yol arkadaşları olarak sizlere hizmet etmeye gayret ediyoruz” diye konuştu.
AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ise; Türkiye’nin geleceğinin aydınlık olduğunu, çocuklara ve gençlere daha güzel bir Türkiye bırakmak için çalışacaklarını ifade ederken, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ise, birlik, beraberlik mesajı vererek, belediye başkanlarının sayısını daim eylemesini temenni etti. İlçe sakinlerinin talep ve önerilerini dinleyen Başkan Büyükkılıç’a, İncesu ziyaretinde Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy da eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Minikler kendi elleriyle bitki dikti
YEREL HABERLER Minikler kendi elleriyle bitki dikti
Melikgazi'de çocuklar hem bayramlarını kutladı hem iftarlarını yaptı
YEREL HABERLER Melikgazi'de çocuklar hem bayramlarını kutladı hem ...
300 dereceye kadar ulaşan sıcaklıkta pişirdikleri pidelerle iftar ve sahur sofralarını süslüyorlar Fırıncı Serkan Yıldız: “250-300 derece fırının karşısında çalışmak zor oluyor ama orucumuzu tutuyoruz”
YEREL HABERLER 300 dereceye kadar ulaşan sıcaklıkta pişirdikleri ...
Talas'ta görülmemiş 23 Nisan coşkusu
YEREL HABERLER Talas'ta görülmemiş 23 Nisan coşkusu
Başkan Özdoğan: "Mahallemizin gönül sofrasına misafir olduk"
YEREL HABERLER Başkan Özdoğan: "Mahallemizin gönül sofrasına misafir ...
ERÜ şehit ailelerini iftarda buluşturdu Arş. Gör. Mustafa Ülker: “23 Nisan’da şehit çocuklarımızı ağırlamaktan dolayı mutlu ve gururluyuz”
YEREL HABERLER ERÜ şehit ailelerini iftarda buluşturdu Arş. Gör. ...
Antalyaspor - Kayserispor maçının VAR hakemi Erkan Özdamar
YEREL HABERLER Antalyaspor - Kayserispor maçının VAR hakemi Erkan ...
1 kilometrelik iftar sofrası 4 bin kişi aynı anda iftar yaptı
YEREL HABERLER 1 kilometrelik iftar sofrası 4 bin kişi aynı anda ...
Kocasinan 23 Nisan’ı etkinliklerle kutladı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar: “Çocuklarımızın yüzünü bu tür etkinliklerle güldürmeyi istiyoruz”
YEREL HABERLER Kocasinan 23 Nisan’ı etkinliklerle kutladı Kocasinan ...
75 yıllık Kültepe hikayesi fotoğraftakilerle tamamlanacak Kültepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu: "1948 yılında çekilmiş bir fotoğrafta kağnının önünde oynayan çocuklar var. Umarım bu insanları tekrar bulabilir ve konuşabiliriz"
YEREL HABERLER 75 yıllık Kültepe hikayesi fotoğraftakilerle ...
Talasgücü'nde Halil Aslan görevi bırakıyor "Kayseri halkından özür diliyoruz"
YEREL HABERLER Talasgücü'nde Halil Aslan görevi bırakıyor "Kayseri ...
Kayserigücü'nde Teknik Direktör Münir Yıldırım ile yollar ayrıldı
YEREL HABERLER Kayserigücü'nde Teknik Direktör Münir Yıldırım ile ...
Antalyaspor ile Kayserispor 28. randevuda
YEREL HABERLER Antalyaspor ile Kayserispor 28. randevuda
Yahyalıspor ve Develispor küme düştü
YEREL HABERLER Yahyalıspor ve Develispor küme düştü
Tartıştığı anneannesini elleriyle boğan torun tutuklandı
YEREL HABERLER Tartıştığı anneannesini elleriyle boğan torun ...
Kontrolden çıkan minibüs devrildi
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan minibüs devrildi
Kayserispor Antalya'ya 3 puan için gitti
YEREL HABERLER Kayserispor Antalya'ya 3 puan için gitti
Geçmişten Günümüze Çocuklar Sergisi açıldı
YEREL HABERLER Geçmişten Günümüze Çocuklar Sergisi açıldı
Kaza yapan otomobil 50 metre sürüklendi
YEREL HABERLER Kaza yapan otomobil 50 metre sürüklendi
Develi'de 23 Nisan coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Develi'de 23 Nisan coşkuyla kutlandı
Develi Belediyesi ve UGADER iş birliğiyle 23 Nisan etkinliği
YEREL HABERLER Develi Belediyesi ve UGADER iş birliğiyle 23 Nisan ...
Ulaşım A.Ş.’den 23 Nisan’a özel çocuk treni
YEREL HABERLER Ulaşım A.Ş.’den 23 Nisan’a özel çocuk treni
Vali Günaydın’ın Koltuğuna Sena Ulusoy Oturdu
YEREL HABERLER Vali Günaydın’ın Koltuğuna Sena Ulusoy Oturdu
Talas Belediyesi'nin Çocuk Festivali renkli görüntüler oluşturdu
YEREL HABERLER Talas Belediyesi'nin Çocuk Festivali renkli ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.