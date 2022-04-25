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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Büyükkılıç Cumhur İttifakı ile iftarda buluştu

İHA

Başkan Büyükkılıç Cumhur İttifakı ile iftarda buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç Özvatan Belediyesi’nin iftar sofrasına katılarak Cumhur İttifakı’nın belediye başkanlarıyla bir araya geldi.
Özvatan Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen iftar programına Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra, Özvatan Kaymakamı Ramazan Teke, AK Parti Kayseri İl Başkan Yardımcısı Fatih Üzüm, MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak, Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu, Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım ve MHP Kayseri Kadın Aile Çocuk ve Engelli Politikaları Başkanı Serap Şule Kalın ile Cumhur İttifakı üyeleri ve ilçe sakinleri katıldı. Tek tek masaları dolaşıp, ilçe sakinleri ile sohbet eden Büyükkılıç, Özvatanlıların Ramazan ayını tebrik etti. İftar programında konuşan Başkan Büyükkılıç, bu iftar sofralarının birliğe, beraberliğe ve dayanışmaya vesile olduğunu belirterek, “Partilerimizin değerli yöneticileri, Özvatan’daki kıymetli dostlarımız, hemşehrilerimiz, canlarımız, gerçekten birlik, beraberlik anlayışı içerisinde her zaman dayanıştığımız kardeşlerimizle buluşarak, elhamdülillah bunu biz zenginlik olarak görüyoruz” dedi. Bu birlikteliği korumanın gerektiğini vurgulayan Büyükkılıç, “O anlayış içerisinde bunu korumanın gerektiğini de buradan ifade ediyoruz. Birliğimize beraberliğimize vesile olacak şekilde böyle güzel bir organizasyonu yaptığı için Halit başkanımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz. Kadir Gecesi’nin de gölgesi üzerimize düştü. Kadir Gecenizi tebrik ediyorum. Bayramınızı da şimdiden tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.
İstanbul ili Fatih ilçesinde şehit düşen Zafer Mat’ın naaşını havalimanında karşılayıp Yozgat’a uğurladıklarını belirten Büyükkılıç, “Elbette bu vatanın her karış toprağında binlerce şehidimizin kanı var. Onun için birbirimizin kıymetini bileceğiz. Birbirimize sahip çıkacağız. Birliğimizi, beraberliğimizi zedelemeyeceğiz, koruyacağız” dedi. Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir ise ilçede birlik ve beraberliğin devam ettiğini belirtti. İftar programının ardından AK Parti Özvatan İlçe Başkanlığı’nı da ziyaret eden ve partililerle bir araya gelen Büyükkılıç, AK Parti İlçe Başkanı Erkan Bulut’a çalışmalarında başarılar diledi. Burada partililere seslenen Başkan Büyükkılıç, önemli ve anlamlı bir programda, iftar sofrasında bir araya gelmenin keyfini yaşadıklarını ifade etti. Bulut ise Cumhur İttifakı’nın ruhunun yaşanmaya devam ettiğini söyledi.
Esnafları ziyaret edip, ilçe sakinleri ile sohbet eden Başkan Büyükkılıç daha sonra Özvatan Merkezi Camii’nde teravih namazını kıldı.

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