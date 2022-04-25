Talas'ta Kadir Gecesi'ne özel Sergi

Talas Belediyesi tarafından Kur’anı Kerim’in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi’nde çok özel bir sergi açılıyor. Osmanlı döneminde dünyaca ünlü hattatlar tarafından yazılan Kur’anı Kerim’lerin tıpkıbasımları, düzenlenen sürekli sergi ile kapılarını ziyaretçilere açıyor.

Küratör Ahmet Taner Özer’in hediye ettiği, orijinallerinin Topkapı Sarayı ile devlet müzelerinde bulunduğu ve özel izinle görülebilen birbirinden değerli Kur’anı Kerim’in tıpkıbasımları, Kur’anı Kerim saklama kapları, hilyei şerif örnekleri, hat yazımında kullanılan kalem çeşitleri, el yapımı kağıtların sunulduğu Tıpkıbasım Mushaflar Kur’anı Kerim Sergisi’nde meraklılarını misafir edecek. Hz. Osman'ın okurken şehit edildiği Mushafın tıpkıbasımının da yer aldığı ve 27 Nisan Çarşamba günü saat 17.00’de Tablakaya Mahallesi Muammer Bey Caddesi’nde bulunan tarihi Yaman Dede Kültür ve Sanat Evi’nde kapılarını açacak serginin son hazırlıkları tamamlandı. Konuyla ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kur'anı Kerim’in insanın dünya ve ahiret mutluluğu için evrensel bir mesaj olduğuna dikkat çekerek; “Kur’anı Kerim, Yüce Allah'ın insanlara seslenişidir. Allah, rahmetinin bir eseri olarak insanlara hakkı ve adaleti tanıtan ayetleri, Hz. Muhammed (s.a.v) aracılığı ile bildirmiştir. Peygamberimiz de bunların hayata nasıl uygulanacağını kendi yaşantısıyla göstermiştir. Bu mesaj inmeye başladığı andan itibaren yazılmaya başlanmıştır. Kur'an’ın yazılması, Arap yazısını geliştirmiş ve adına ‘Hüsni Hat Sanatı’ denilen bir tür olarak İslâm kültüründeki yerini almıştır. Hüsni Hat Sanatı’nın en güzel örnekleri yazılan Mushaflarda, levhalarda ve cami süslemelerinde ortaya çıkmıştır. Bir Ramazan ayında Kadir Gecesi’nde inmeye başlayan Kur'an’ın bu ilahi feyzinden istifade edebilmek için nüzul başlangıcının seneyi devriyesi olan bu gecede Tıpkıbasım Mushaflar Kur'anı Kerim Sergimizi açmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bütün vatandaşlarımızı bu sergiyi gezmeye davet ediyorum” dedi.

Başkan Yalçın, sergide ayrıca Kur’anı Kerim’deki 8 kısa surenin sanal gerçeklik tekniğiyle ziyaretçilere görsel olarak izlettirileceğini ve bu teknikle Hz. Nuh’un gemisi, Kâbe ve Mescidi Aksa’nın o dönemdeki halinin görüleceğini söyledi. Sergide her bir tıpkıbasım eserin yanına gelindiğinde ziyaretçilere verilen kulaklıklarla o Mushaf ile ilgili bilgilerin dinlenebileceğini ifade eden Başkan Yalçın, serginin sonunda Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından basılan cep boyutundaki Kur’anı Kerim ve Meali’nin hediye edileceğini kaydetti. Başkan Yalçın, serginin süresiz şekilde açık kalacağını sözlerine ekledi.

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