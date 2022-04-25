Büyükkılıç, Ankara'da sokak hayvanları için düzenlenen programa başkanlık etti

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekili, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara’da Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’nin teşrif ettiği TBB Sahipsiz Hayvanları Kısırlaştırma Seferberliği Programı’nda konuştu. Büyükkılıç, programın kentlerde ortak bir yaşam paylaşılan hayvanların daha sağlıklı, daha güvenli ve konforlu şartlara ulaşmalarına katkı sağlayacağını ifade etti.



Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekili Dr. Memduh Büyükkılıç, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi’yi çiçeklerle karşılayıp, beraberindeki heyet ile birlikte Mamak Belediyesi Sokak Hayvanlar Rehabilitasyon Merkezi Geçici Bakımevi’ni ziyaret etti. Mamak Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakım Evi’nde gerçekleşen programa Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekili olarak katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın da aralarında bulunduğu belediye başkanları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Başkan Büyükkılıç, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından gerçekleştirilen seferberlik programına destek veren Bakan Kirişçi’ye teşekkür etti. Büyükkılıç, sorumluluk anlayışı içerisinde birlikte çalışmalar yürüttüklerinin altını çizerek, “En önemli paydaş olarak Belediyeler Birliği ve belediye başkanları elbette ki üzerine düşen sorumluluk anlayışı içerisinde çalışmalar yapmak üzere birlikte bu çalışmaya katılıyoruz. Kentlerimizde ortak bir yaşamı paylaştığımız hayvanların daha sağlıklı, daha güvenli ve konforlu şartlara ulaşmalarına katkı sağlayacağına inandığımız ‘Sahipsiz Hayvanları Kısırlaştırma Seferberliği Programı’ vesilesi ile sizlerle bir araya gelmekten memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Başkan Büyükkılıç, konuşmasında Türkiye Belediyeler Birliği olarak belediyeleri pandemi sonrası oluşan yeni normale uyum sağlamak ve şehirleri içinde yaşayan tüm canlılar için daha da yaşanabilir kılmak adına önemli etkinlikler yürüttüklerini de vurguladı. Başkan Büyükkılıç, ayrıca Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi ile bir süre sohbet ederek, Kayseri’de yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

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