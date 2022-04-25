Kadınlar Süper Ligi: Kayserispor: 1- Çaykur Rizespor: 0

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Kadınlar Süper Lig B Grubu ekiplerinden Yukatel Kayseerispor Kadın FK Ligin 19.haftasında evinde oynadığı maçta Çaykur Rizespor’u Cristine Nafula’nın golü ile 10 mağlup ederek ligdeki üçüncü galibiyetini aldı. SarıKırmızılılar maçtan sonra büyük sevinç yaşadı.



Stat: Sümer Stadı

Hakemler: Cemal Emre Gömeç xx, Mustafa Soner Yüce xx, Serkan Yıldırım xx

Yukatel Kayserispor Kadın FK: Senem Servet İnci xxx, Aybüke Aykut xxx, Saniye Aslano xxx, Alina Nahmadova xxx, Gülşen Urgun xxx, Sona Rahimova xxx, Aysun Moradova xxx, Adebisi Dosumu xxx, Cristine Nafula xxx, Mine Okaytu x dk.90), Opa Clement xxx, (Dk.90 Rabia Behlül x dk.90) , Şeymanur Gencay x, (Pınar Çeri xx dk.27), (Yağmur Ocak x dk.90)

Çaykur Rizespor: Gülsüm Tunç x, Merve Odabaşoğlu x, Ayhsan Ahmadova x, Şehriban Dülek x, (Teona Bakradze x dk.58), Lynn Harvey x, Remziye Bakır x, Gülsüm Aygün x (Nazlı Feride x dk.79), Demet Kılınç x, (Zehra Acar x dk.79), Vusala Seyfaddinova x, Rebecca Covart x, Beyza Kuşsan x, (Mislina Gözükara x dk.58)

Gol: Cristine Nafula dk.47 (Yukatel Kayseri Kadın Futbol Kulübü)

Sarı Kartlar: Cristine Nafula, Gülşen Urgun, Pınar Çeri, Saniye Aslano (Yukatel Kayseri adın FK) Ayhsan Ahmadova, Mislina Gözükara (Çaykur Rizespor)

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