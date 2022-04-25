Kayserispor 3 maçtır kaybetmiyor

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Kayserispor, Süper Lig'de oynadığı son 3 maçında mağlup olmadı. Sarı Kırmızılılar, 3 maçta 5 puan topladı.



Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor oynadığı son 3 maçında mağlup olmadı. Sahasında Fenerbahçe'ye 40 yenildikten sonra deplasmanda Göztepe ile karşılaşan sarı kırmızılılar, 21 kazanmıştı. Sonrasında sahasında oynadığı Rizespor ile 11 berabere kalan Kayserispor, dün oynadığı Antalyaspor maçından da 11 beraberlik ile ayrıldı.

Son 3 maçında 4 gol atıp 3 gol yiyen sarı kırmızılılar 5 puan topladı. Kayserispor, bu hafta sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.

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