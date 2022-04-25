Kayseri 1. Amatör Küme: 1966 Turanspor: 1 - Demirspor: 1

Kayseri 1. Amatör Küme C Grubu ekiplerinden 1966 Turanspor ile Demirspor ligin 6.haftasında karşı karşıya geldiler. İlk yarıda atılan karşılıklı goller ile maç 11 tamamlandı.
Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Aydoğan Mantar xx, Batuhan Alkan xx, Hamza Yıldız xx
1966 Turanspor: Yunus Babayiğit xx, Yasin Serin xx, Furkan Bakıcı xx, Furkan Tağ xx, Ömer Tiryaki x (Dk.46 Furkan Aydın x), Mustafa Yıldırım x (Dk.46 Faik x), Fatih Karakuş xx, Enes Bahar xx, Tarık Tiryaki xx (Dk.61 Ahmet Serdaroğlu x), Muhittin Bahar xx, Melik Yıldırım xx
Kayseri Demirspor: Mert Çelik xx, Alican Koçer xx, Emircan Koçer xx, Mustafa Karakayak xx (Dk.66 Sadettin Demir x), Yasin xx, Ebubekir Sain xx (Dk.84 Serhat x), Batuhan Duran xx, Furkan Talha xx (Dk.84 Yusuf İslam Uyanık x), Yunus Güneri xx (Dk.66 Muhsin Gürhan x), Muhammet Şanlı x (Dk.36 Ahmet Kavun x)
Goller: Fatih Karakuş dk.35 (1966 Turanaspor), Yunus Güneri dk. 41 (Kayseri Demirspor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.