Kayseri 1. Amatör Küme: Kocasinan Yemlihaspor: 5 - Bünyan Belediyespor: 1

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Kayseri 1. Amatör Küme E Grubu ekiplerinden Kocasinan Yemlihaspor ligin 6.haftasında oynadığı maçta Bünyan Belediyespor’u 51 gibi fakrlı mağlup etti.



Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Hüseyin Keğin xx, Tolga Selvi xx, Oğuzhan Bahçıvan xx

Kocasinan Yemlihaspor: Altay Öztürk xxx, Mustafa Yıldırım xxx, Hüseyin Pekşan xxx (Dk.78 Ömer x), Serhat Özdemir xxx, Ömer Yasin Güler xxx, Yakup Kozan xxx (Dk.46 Murat Çift xx), Yusuf Berat xxx (Dk.78 Mehmet Öner x), Adem Yönel xxx, Rüstem Çin xx (Dk.33 Kahraman Eyüp Alan xx), Mustafa Bartu xx, Ahmet Ersoy xxx (Dk.60 Resul xx)

Bünyan Belediyespor: Memduh Keskin x, Alperen Tunçtan x (Dk.78 Mikail Kurt x), Emre Erduran x (Dk.75 Ahmet Çatal x), Mehmet Keskin x, Nurettin Batar x, M. Enes Yücel x (Dk.75 Ömer x), Emirhan Karakoç x, Tekin Özbek x, Yaşar Polat x (Dk.65 M. Yasin Yücel x), Ümit Bozkuş x (Dk.78 Atilla x), Emre Yıldırım x

Goller: Yakup Kozan dk.8, Murat Çift dk.50, Hüseyin Pekşan dk.70, Kahraman Eyüp Alan dk.80, Mehmet Öner dk.85 (Kocasinan Yemlihaspor) Emre Yıldırım dk.20 (Bünyan Belediyespor)

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