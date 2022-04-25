Kayseri 1. Amatör Küme: Kafkasspor: 4 - Döğerspor: 0

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Kayseri 1. Amatör Küme D Grubu ekiplerinden Kafkasspor ligin 6. haftasında Döğerspor’u 40 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.



Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu

Hakemler: Erdem Sarıaslan xx, Seyfullah Cesur Gemici xx, Abdulmamet Soytürk xx

Kafkasspor: Mehmet Atalay xx, Furkan Doğan xx, Fırat Durkut xx, Sabri Doğan xx (Dk.80 Mehmet Bulut x), Mehmet Dikmen xxx, Samet Altıbuğa xx, Resul Kahriman xxx, Ali Rıza Sancak xxx, Erman Çilsal xx (Dk.87 Enes Can x), Okan Çetiner xx (Dk.72 Onur Ekinci x), Tunahan Samet Bozkurt xxx (Dk.72 A.Berat Şekerci x)

Döğerspor: Osman Bıyık x, Osman Yıkın x (Dk.85 Muammer Erdoğan x), Ogün Konak x (Dk.85 Yusuf Yıldız x), Ali Portakal x, Mustafa Kerem x, Ali Yıkın x (Dk.46 Ferhat Yıldırım x), Ahmet Demir x, Engin Can x, Ozan Demirağ x, Ömer Toyoğlu x (Dk.60 Yakup Şahin x), Mehmet Arda x (Dk.30 Tunahan Yeğrik x)

Goller: Tunahan Samet Bozkurt dk.15 ve 58, Okan Çetiner dk.24, Ali Rıza Sancak dk.40, (Kafkasspor)

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