İl il gezip hırsızlık yapan kadın Kayseri'de yakalandı Kayseri'de aranan şahıslara operasyon: 8 gözaltı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İl il gezip hırsızlık yapan kadın Kayseri'de yakalandı Kayseri'de aranan şahıslara operasyon: 8 gözaltı

İHA

5 ilde hırsızlık yapan ve 14 ayrı yakalama kararı ile aranan cezaevi firarisi kadın, Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalandı.

İl il gezip hırsızlık yapan kadın Kayseri'de yakalandı Kayseri'de aranan şahıslara operasyon: 8 gözaltı

5 ilde hırsızlık yapan ve 14 ayrı yakalama kararı ile aranan cezaevi firarisi kadın, Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik 7 mahallede operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, Kayseri, Mersin, Ankara, Tokat ve Sakarya 'da 'bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hırsızlığı', 'taklit anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık', 'konut dokunulmazlığını ihlal etme', 'mala zarar verme' ve 'hükümlük veya tutuklunun kaçması' suçlarından 14 ayrı yakalama emri ile aranan, bu suçlardan toplamda 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi F.Ç. yakalandı. Ayrıca, hakkında 2 yıl 1 ay ile 3 yıl 9 ay arasında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi de yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 kişi cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çocuk Bayramı'nda üzerine ağaç düşen çocuk hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Çocuk Bayramı'nda üzerine ağaç düşen çocuk hayatını ...
U19 Süper Ligi 30. Hafta: Antalyaspor:4 - Kayserispor: 5
YEREL HABERLER U19 Süper Ligi 30. Hafta: Antalyaspor:4 - ...
Kayseri 1. Amatör Küme: Kafkasspor: 4 - Döğerspor: 0
YEREL HABERLER Kayseri 1. Amatör Küme: Kafkasspor: 4 - Döğerspor: 0
Elit Gelişim U17 Ligi: Gaziantep FK:1 - Kayserispor: 2
YEREL HABERLER Elit Gelişim U17 Ligi: Gaziantep FK:1 - Kayserispor: ...
Kayseri 1. Amatör Küme: Kocasinan Yemlihaspor: 5 - Bünyan Belediyespor: 1
YEREL HABERLER Kayseri 1. Amatör Küme: Kocasinan Yemlihaspor: 5 - ...
Kopçu Mahallesi Taziye Evi törenle açıldı
YEREL HABERLER Kopçu Mahallesi Taziye Evi törenle açıldı
Kayseri 1. Amatör Küme: 1966 Turanspor: 1 - Demirspor: 1
YEREL HABERLER Kayseri 1. Amatör Küme: 1966 Turanspor: 1 - ...
Kayserispor 3 maçtır kaybetmiyor
YEREL HABERLER Kayserispor 3 maçtır kaybetmiyor
Kadınlar Süper Ligi: Kayserispor: 1- Çaykur Rizespor: 0
YEREL HABERLER Kadınlar Süper Ligi: Kayserispor: 1- Çaykur Rizespor: ...
Kayseri’de FETÖ’den aranan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri’de FETÖ’den aranan şahıs yakalandı
Türkiye’de 2010’dan beri yerli sıtma vakası görülmüyor
YEREL HABERLER Türkiye’de 2010’dan beri yerli sıtma vakası ...
Büyükkılıç, Ankara'da sokak hayvanları için düzenlenen programa başkanlık etti
YEREL HABERLER Büyükkılıç, Ankara'da sokak hayvanları için ...
Başkan Yalçın, Talaslı Çanakkale şehitlerini andı
YEREL HABERLER Başkan Yalçın, Talaslı Çanakkale şehitlerini andı
Başkan Palancıoğlu, Kayseri Yozgatlılar Federasyonunu ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu, Kayseri Yozgatlılar Federasyonunu ...
Melikgazi'de ilaçlama sürüyor
YEREL HABERLER Melikgazi'de ilaçlama sürüyor
Talas'ta Kadir Gecesi'ne özel Sergi
YEREL HABERLER Talas'ta Kadir Gecesi'ne özel Sergi
Dadaloğlu Derneği iş insanlarıyla iftarda bir araya geldi
YEREL HABERLER Dadaloğlu Derneği iş insanlarıyla iftarda bir araya ...
Başkan Büyükkılıç, huzurevinde ulu çınarlarla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, huzurevinde ulu çınarlarla buluştu
Kayseri OSB’de mali genel kurula doğru Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu: “OSB’miz; sanayicimiz, çalışanlarımız ve devletimizin katkılarıyla gelecekte çok daha önemli bir üretim üssü olacaktır”
YEREL HABERLER Kayseri OSB’de mali genel kurula doğru Kayseri OSB ...
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Kardaş: "Aşı sayesinde 2 milyon insanın ölümü engelleniyor"
YEREL HABERLER Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Kardaş: "Aşı ...
Kocasinan'da Ramazan ve Çanakkale Ruhu birlikte yaşatıldı
YEREL HABERLER Kocasinan'da Ramazan ve Çanakkale Ruhu birlikte ...
Kopçu Mahallesi Taziye evi törenle açıldı
YEREL HABERLER Kopçu Mahallesi Taziye evi törenle açıldı
Kocasinan'da Liselerarası Spor Festivali devam ediyor
YEREL HABERLER Kocasinan'da Liselerarası Spor Festivali devam ediyor
Kayseri'de 1 milyon çiçek açtı
YEREL HABERLER Kayseri'de 1 milyon çiçek açtı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.