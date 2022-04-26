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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir, 115 bin kitap ile kitapseverlere hizmet veriyor

İHA

Büyükşehir, 115 bin kitap ile kitapseverlere hizmet veriyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi eğitim ve kültür sanat alanında yürüttüğü hizmetler çerçevesinde toplamda 2 bin 950 kişi kapasiteli 8 kütüphanesi ile kitapseverlere hizmet veriyor. Özellikle gençler tarafından yoğun ilgi gören Büyükşehir kütüphaneleri 115 bin 212 basılı, 22 bin elektronik, 3 bin sesli kitap ve 100 süreli yayın aboneliği ile şehre önemli bir katkı sunuyor.

Üniversiteleri ve sahip olduğu öğrenci potansiyeli ile önemli bir eğitim şehri olan Kayseri’yi, Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında kütüphaneler şehri yapma yönünde çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde faaliyet gösteren 8 kütüphanesi ile özellikle gençler başta olmak üzere binlerce kitapsevere hizmet veriyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 5 üniversitesi 80 binin üzerinde üniversite öğrencisi ile köklü bir tarihe sahip âlimler şehri, kadim kent Kayseri’yi kütüphaneler şehri yapma yönünde gayret gösterdiklerini belirterek, “Bu güzel şehre yakışan kütüphanelerimiz ile kitap aşığı hemşehrilerimize, kendisini eğitime ve öğrenmeye adamış yavrularımıza hizmet etmeye çalışıyoruz” dedi. Kitapseverleri binlerce kitapla buluşturduklarını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Öğrencilerimizin de hem eğitim hayatına katkı sunacak hem de kitapla iç içe olmalarını sağlayacak konforlu ortamlar oluşturduk. Yapımı süren ve kısa zaman içerisinde faaliyete başlayacak olan dokuzuncu kütüphanemiz olacak Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu ile de minik yavrularımıza kitap okuma alışkanlığını küçük yaşlardan itibaren kazandıracak ve kadim kentimizi kütüphaneler şehri yapma yönündeki hedefimize bir adım daha yaklaşmış olacağız” diye konuştu. Büyükkılıç, ayrıca UNESCO tarafından 23 Nisan gününün “Dünya Kitap Günü” olarak kabul edildiğini hatırlatarak, kitap okumanın önemine işaret edip, tüm kitap kurtlarının Dünya Kitap Günü’nü kutladı.
Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı 8 adet kütüphanesi bulunan Büyükşehir Belediyesi, bin kişilik Merkez Halk Kütüphanesi’nde bulunan 29 bin 982, 200 kişilik Gevher Nesibe Halk Kütüphanesi’nde bulunan 11 bin 939, 300 kişilik Sezai Karakoç Kütüphanesi’nde yer alan 12 bin 529, 300 kişilik Şehir Kütüphanesi’nde yer alan 26 bin 762 basılı kitabı kitapseverlerin faydasına sunuyor. Büyükşehir Belediyesi ayrıca 400 kişilik Beyazşehir Halk Kütüphanesi’nde 12 bin, 250 kişilik Ziya Gökalp Semt Kütüphanesi’nde 6 bin, 200 kişilik Argıncık Semt Kütüphanesi’nde yine 6 bin ve 300 kişilik Mevlâna Kütüphanesi’nde 10 bin basılı kitap ile hizmet veriyor.
Büyükşehir Belediyesi kütüphanelerinde bulunan 115 bin 212 basılı eserin yanı sıra, 22 bin elektronik ve 3 bin sesli kitap ile 100 süreli yayın da kitapseverlerin faydalandığı kaynaklar arasında yer alıyor.

BÜYÜKŞEHİR’İN KÜTÜPHANELERİNDEN 881 BİN KİŞİ YARARLANDI
Özellikle gençler tarafından yoğun ilgi gören Kayseri Büyükşehir Belediyesi kütüphanelerine 2021 yılında 37 bin 721 kişi üye olurken toplam üye sayısı 188 bin 594 kişi oldu. Yine kütüphanelerden 2021 yılında toplam 881 bin 443 kişi kütüphaneden yararlanırken, aynı yılda kitapseverler tarafından 283 bin 750 adet kitap ödünç alındı.

BÜYÜKŞEHİR’İN KÜLTÜR YAYINLARI
Eğitim ve kültür sanata ayrı bir önem veren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğü’ne kayıtlı 182 adet kültür kitabı ile şehrin tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkarken gelecek nesillere de aktarılmasına imkân sunuyor.
Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları içerisinde çocuklara yönelik kitapların da yer aldığı, 5 ciltlik Kayseri Ansiklopedisi, 2 ciltlik Selçuklu Uygarlığı Müzesi, 3 ciltlik Develi Seyrani Sempozyumu ve 3 ciltten oluşan Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları ile 28 kitaptan oluşan Bir Nefeste Kayseri gibi önemli eserlerden oluşuyor. Kültür yayınları içerisinde şehir rehberi niteliğinde Kayseri Kültür Yolu Gezi Rehberi ve Kayseri Gezi Rehberi İngilizce ve Türkçe olmak üzere 2 çeşit gezi rehberi hizmete sunuldu. Altı aylık periyotlarda yayımlanan Düşünen Şehir ve iki ayda bir yayımlanan Şehir Kültür Sanat dergileri ise kültür yayınlarının süreli yayınları olarak okuyucuyla buluşuyor.
Kitapseverler, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları’na dijital ortamda www.kayseri.bel.tr adresinden ekitaplar bölümünden ulaşabiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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