Bellona Kayseri’de 6 oyuncunun sözleşmesi sona erdi

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Bellona Kayseri Basketbol takımında kadroda bulunan 11 oyuncunun 6’sının sözleşmesi sona erdi. 5 oyuncunun sözleşmesi devam ediyor.



Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol 20212022 sezonunu 33 puanla 12.sırada tamamladı. Sarı kırmızılı takımda bu sezon 19 isim forma giydi. Bellona Kayseri Basketbol’da Renata Brezinova, Tuğba Oral, Derin Yaya, Destiny Slocum ve Stephanie Madden ile yollar sezon içerisinde ayrıldı. Sezonu 11 oyuncu ile tamamlayan Sarı kırmızılı takımda sezonun tamamlanmasının ardından Brooque Willams, Gizem Tüzün, Dilara Tongar, Farhiya Abdi, Sheylani Marie Peddy ve Gökçe Doğan’ın sözleşmesi sona erdi.

Egle Sventoraite, Zeynep Öykü Kalbisağde Sevgi Tonguç, Helin Boybeyi, Meltem Topaloğlu’nun sözleşmesi devam ederken Fatma Dikmen ise yeni sezonda yine takımda yer alacak.

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