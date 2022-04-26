Büyükkılıç: "Bin aydan daha hayırlı olan bu gecenin kıymetini bilelim"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, “On bir ayın sultanı Ramazan’ın içerisindeki bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’nde günahlarımızdan arınmayı ve bu gecenin kadrini bilmemizi temenni ediyorum” dedi.



Mesajında, tüm Müslümanların Kadir Gecesi’ni tebrik eden Başkan Büyükkılıç, oruç ve sabır ile geçen Ramazan’ın sonunda, yapılan ibadetlerin ve gösterilen emeklerin adeta Kadir Gecesi ve bayram ile taçlandığını ifade ederek, şunları dile getirdi:

“Oruç ve sabır ile geçen huzur ve arınma süreci olan Ramazan’ın sonunda adeta bu günleri taçlandıran Kadir Gecesi ve bayramımıza kavuşuyoruz. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olarak nitelendirilen Ramazan’ın sonunda Kur’anı Kerim’in indirilmeye başlamasını ifade eden Kadir Gecesi, bizlere kulluğumuzu tazelemek adına önemli bir fırsat verirken, günahlarımızdan arınma noktasında da büyük bir imkân tanımaktadır. Oruç ve sabır ile geçen mübarek günlerin bir bakıma meyvesini aldığımız Kadir Gecemiz, Ramazan’ın sonunda bu mübarek ayı taçlandırarak bizlere ulaşmaktadır. O sebeple Kadir Gecemizin kadrini, kıymetini bilelim, bu geceden mümkün olduğu kadar istifade edelim diyor bu mübarek gecede başta şehitlerimiz olmak üzere bütün geçmişlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize, şehit ve gazi yakınlarımıza ve tüm insanlığa esenlikler diliyorum.”

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