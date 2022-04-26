Başkan Yalçın'dan Kadir Gecesi mesajı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Yalçın, yayımladığı mesajda Kadir Gecesi’nin bin aydan daha hayırlı olduğunu dikkat çekerek; “İnsanlığın Kur’anı Kerim ile tanıştığı, bin aydan daha değerli olan Kadir Gecemiz kutlu, ibadetlerimiz makbul olsun” ifadelerine yer verdi. Başkan Yalçın, mesajında açılışı yapılacak Tıpkıbasım Mushaflar Kur’anı Kerim Sergisi’ne de değinerek; “Bu gecenin anlam ve önemine uygun olarak Kayseri’de bir ilk olan Tıpkıbasım Mushaflar Kur’anı Kerim Sergisi’nin açılışını yapacağız. Yaman Dede Kültür ve Sanat Evi’nde açılacak sergide Hazreti Osman’ın okurken şehit olduğu Kur’anı Kerim’in tıpkıbasımı da olmak üzere çok sayıda müstesna eser bulunuyor. Bu anlamlı sergiyi, Kur’an’ın inmeye başladığı gece olan Kadir Gecesi’nin gündüzünde açmanın heyecanını yaşıyoruz. Bütün hemşehrilerimizi de bu heyecana ortak olmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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