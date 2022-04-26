Kayseri'de afet bilinci artırılıyor Kayseri Valiliği çalışanlarına ‘deprem anı’ ve ‘tahliye’ tatbikatı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri’de, AFAD İl Müdürlüğü tarafından Kayseri Valiliği çalışanlarını bilgilendirmek amacıyla ‘deprem anı’ ve ‘tahliye’ tatbikatı yapıldı.



İçişleri Bakanlığı tarafından 2022 yılının ülkede ‘Afet Tatbikat Yılı’ olarak kabul edilmesiyle birlikte, AFAD İl Müdürlüğü eğitimlerini artırdı. 7’den 70’ herkese afet eğitimi veren ekipler, vatandaşlarında takdirini topladı.



Kayseri Valiliği çalışanlarına tatbikat

Kentte bütün kamu kurumlarında tatbikat düzenleyen ekipler, çalışanları da afetlere karşı hazırlıyor. Bu çerçevede Kayseri Valiliği çalışanlarını bilgilendirmek amacıyla deprem anı ve tahliye tatbikatı yapıldı. Çalışanlar, çalan siren ile beraber kısa süre içerisinde bulundukları yeri tahliye etti. AFAD İl Müdürlüğü ekipleri ayrıca, valilik çalışanlarına broşürlerde verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.