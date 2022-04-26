Yukatel Kayserispor - Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı

İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA) SPOR Toto Süper Lig'in 35´inci haftasında Yukatel Kayserispor ile Beşiktaş arasında oynanacak maçın biletleri satışa çıktı.
Yukatel Kayserispor, ligin 35´inci haftasında pazar günü sahasında Beşiktaş´ı konuk edecek. Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmanın biletleri bugün saat 11.00´de satışa çıktı. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Yukatel Kayserisporumuzun 2021-2022 Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 35. haftasında 1 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Beşiktaş ile Kadir Has Stadyumu´nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri saat 11.00'de Passolig tarafından satışa sunulacaktır" ifadelerine yer verildi.
Kayserispor Beşiktaş maçı bilet fiyatları şu şekilde; Batı Balkon 150 lira, Batı Alt Tribün 120 lira, Doğu Alt Tribün 100, Doğu Üst Tribün 70, Kuzey Alt Üst ve Güney Alt Tribün 70 lira.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2022-04-26 15:30:31
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