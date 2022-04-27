Kayseri 1. Amatör Küme'de 22 maçta 112 gol atıldı

Kayseri Adem Özbek 1. Amatör Küme 20212022 sezonu, hafta sonu oynanan 6. hafta karşılaşmaları ile tamamlandı.
Kayseri Adem Özbek 1.Amatör Küme A, B, C, D, E ve F Gruplarında 6. hafta maçları tamamlandı. Oynanan 22 müsabakada toplam 112 gol atıldı. En farklı galibiyeti A Grubu lideri Gaziosmanpaşaspor, Güneşli Gençlikspor’u 14 0 yenerek alırken, 2 maç ise berabere bitti.
1. Amatör Küme 6. hafta maçlarında alınan sonuçlar ise şu şekilde:
Gaziosmanpaşaspor 140 Güneşli Gençlikspor
Kocasinan Yemlihaspor 51 Bünyan Belediyespor
Yeni Kıranardıspor 61 Talas İdman Yurduspor
Yahyalı Gençlerbirliği 55 Erciyes İdmangücü
Kayseri Simya Kolejispor 83 Cırgalanspor
Kocasinan Gençlikspor 10 Yeni Esenspor
Sindelhöyükspor 20 Yeşilspor
Yerköyspor 42 Argıncık Esnafspor
Sungur FK 70 Yeşilhisar Belediyespor
Argıncıkspor 50 Kuşçu Mithatpaşaspor
Develi Erciyesspor 30 Sarız Anadoluspor
Anadolu Yıldızları 20 Talas Denizspor
Kılıçaslan Yıldızspor 72 Yeşilspor
Kafkasspor 40 Döğerspor
Sümerspor 21 Belsinspor
Makfitspor 30 Anayurt Final
Erciyesgücüspor 71 Fevzi Çakmakspor
Sosun Birlikspor 32 Akkışla Gençlikspor
Palasspor 20 Kayseri Göktürkspor
İsmail Okumuşspor 11 Güneşspor
1966 Turanspor 11 Demirspor
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