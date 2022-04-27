Kayseri 1. Amatör Küme'de 22 maçta 112 gol atıldı

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Kayseri Adem Özbek 1. Amatör Küme 20212022 sezonu, hafta sonu oynanan 6. hafta karşılaşmaları ile tamamlandı.

Kayseri Adem Özbek 1.Amatör Küme A, B, C, D, E ve F Gruplarında 6. hafta maçları tamamlandı. Oynanan 22 müsabakada toplam 112 gol atıldı. En farklı galibiyeti A Grubu lideri Gaziosmanpaşaspor, Güneşli Gençlikspor’u 14 0 yenerek alırken, 2 maç ise berabere bitti.

1. Amatör Küme 6. hafta maçlarında alınan sonuçlar ise şu şekilde:

Gaziosmanpaşaspor 140 Güneşli Gençlikspor

Kocasinan Yemlihaspor 51 Bünyan Belediyespor

Yeni Kıranardıspor 61 Talas İdman Yurduspor

Yahyalı Gençlerbirliği 55 Erciyes İdmangücü

Kayseri Simya Kolejispor 83 Cırgalanspor

Kocasinan Gençlikspor 10 Yeni Esenspor

Sindelhöyükspor 20 Yeşilspor

Yerköyspor 42 Argıncık Esnafspor

Sungur FK 70 Yeşilhisar Belediyespor

Argıncıkspor 50 Kuşçu Mithatpaşaspor

Develi Erciyesspor 30 Sarız Anadoluspor

Anadolu Yıldızları 20 Talas Denizspor

Kılıçaslan Yıldızspor 72 Yeşilspor

Kafkasspor 40 Döğerspor

Sümerspor 21 Belsinspor

Makfitspor 30 Anayurt Final

Erciyesgücüspor 71 Fevzi Çakmakspor

Sosun Birlikspor 32 Akkışla Gençlikspor

Palasspor 20 Kayseri Göktürkspor

İsmail Okumuşspor 11 Güneşspor

1966 Turanspor 11 Demirspor

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