15 yaşındaki baba cinayeti sanığına verilen cezaya itiraz



Samed Aydın SUN/ KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, babası Cuma Ali Ceylan'ı (42) bıçaklayarak öldüren C.C. (15) adlı kız çocuğuna 'haksız tahrik', 'yaş küçüklüğü' ve 'iyi hal' indirimleri uygulanarak verilen 10 yıl hapis cezasına, müşteki taraf avukatları itiraz etti. Ölen Ceylan'ın avukatları, cezayı az bularak sanık hakkında 'iyi hal' ve 'tahrik' indirimi uygulanmaması gerektiğini belirtip, cezanın artırılmasını istedi.

Olay, geçen yıl 3 Ağustos günü saat 04.00 sıralarında, Melikgazi ilçesinde meydana geldi. Sağlık memuru Cuma Ali Ceylan ile hemşire eşi Emel Ceylan, evde bilinmeyen nedenle tartıştı. Çift, tartıştıktan sonra ayrı odalarda uyurken, kızları C.C. de gece yarısından sonra kalkıp, mutfaktan aldığı bıçakla babasının kaldığı odaya girdi. C.C., uyuyan babasını bıçakladı. Cuma Ali Ceylan ile kızı C.C. arasında arbede yaşandı. Vücuduna 9 bıçak darbesi alan Cuma Ali Ceylan, kanlar içinde kaldı. Emel Ceylan'ın ihbarıyla eve, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Cuma Ali Ceylan´ın öldüğünü belirledi. Polis tarafından suç aletiyle gözaltına alınan C.C., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

BERAAT İSTEDİ

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen davanın karar duruşmasında son sözleri sorulan sanık C.C., beraatini istedi. Mahkeme heyeti ise yapılan yargılama sonucu sanık C.C.'yi 'üst soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapse çarptırdı. Heyet, sanık hakkında önce 'haksız tahrik' indirimi uygulayarak cezasını 24 yıla düşürdü ardından 18 yaşından küçük olması nedeniyle de 'yaş küçüklüğü' indirimiyle 12 yıla indirdi. Sanık hakkında `iyi hal' indiriminin de uygulanmasıyla ceza, 10 yıla düşürüldü ve tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

KARARA İTİRAZ EDİLDİ

Cuma Ali Ceylan'ın şikayetçi ailesinin avukatı Cemil Buğra Yakut, sanık C.C.'ye verilen 10 yıl hapis cezası kararına itiraz ederek, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Müşteki ailenin avukatı Yakut, sanık hakkında uygulanan `haksız tahrik´ ve `iyi hal´ indirimlerinin kaldırılmasını isteyerek, cezanın artırılmasını istedi.

Sanık avukatı ise müvekkiline verilen cezayı fazla bularak, karara itiraz etti. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2022-04-27 10:26:31



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