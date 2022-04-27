Büyükşehir ile Kayseri tarım şehri oldu

Kayseri Büyükşehir Belediye’sinin desteklerini alan Kayseri çiftçisi, işlenen tarım alanları miktarında Kayseri’yi büyükşehirler arasında 4. sıraya taşıdı. Kayseri, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın özel önem verdiği ve pozitif ayrımcılık yaptığı tarım alanındaki gelişimi sayesinde 30 büyükşehir arasında ilk 4’te yer aldı.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından paylaşılan ve Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) kaynak gösterildiği son bilgilerde, Büyükşehir Belediyesi’nin hemen her akanda verdiği destekleri de kullanan Kayseri çiftçisi, 5 milyon 718 bin 89 dekar tarım arazisi işleyerek ürün elde etti. Bu miktar ile Kayseri, büyükşehirler içerisinde 4’üncü sırada yer buldu. Tarım alanı verileri sıralamasında Konya 1., Ankara 2. ve Şanlıurfa ise 3. sırada yer aldı. Başkan Büyükkılıç başkanlığındaki Büyükşehir Belediyesi, 3 yıllık süreçte tarımsal üretimin hemen her alanında kullanılmak üzere aralarında tohum ve canlı hayvan dağıtımı, traktör başta olmak üzere diğer tarım araçgereçleri, tesis, sulama projeleri ile tarımsal üretim eğitimleri gibi çiftçilere yönelik olarak 100 milyon 794 bin TL’lik mal ve hizmet desteğinde bulundu.

Ayrıca Kayseri Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ilk 3 ayda, 16 milyon 956 TL maliyetle bin 413 ton yem bitkisi, 1 milyon 250 bin TL’lik bin 85 ton yazlık buğday, 3 milyon TL’lik 193 ton aspir tohumu, 2.5 milyon TL’lik 150 ton nohut tohumu, 1 milyon 677 bin TL’lik 93 ton korunga tohumu ve 12 bin TL’lik 4 ton kuraklığa dayanıklı ekmeklik buğday tohumu dağıttı. 193 bin 843 dekar alana ekim yapılacak olan 2 bin 938 ton tohumların toplam maliyeti 25 milyon 395 bin TL olurken, tüm bu uygulamalar neticesinde Büyükşehir’in tarım alanındaki destekleri meyvesini verdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, endüstri, ticaret, turizm, eğitim şehri olan Kayseri’yi tarım şehri haline de dönüştürdü.

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