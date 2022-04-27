Kocasinan’da 6 derslikli anaokulun temeli atıldı Kocasinan’a bir okul daha kazandırılıyor

Kocasinan Belediyesi tarafından hayırsever Refik Şapcı’nın desteğiyle Şeker Mahallesi’nde yaptırılan 6 derslikli Anaokulu ’nun temeli atıldı. Geleceğin teminatı çocukların tekli eğitime geçmesi noktasında yoğun gayret gösterdiklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan’ının farklı yerlerinde okulların yapılması için arsaların hazır hale getirildiğini ve hayırseverlerin katkılarıyla yeni okulların temellerini bir bir atacaklarını söyledi.



Kocasinan Belediyesi olarak eğitime ve öğretime hassasiyetle her zaman destek verdiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Şeker Mahallesi’nde anaokulunun temelini atıyoruz. İnşallah kazasız, belasız inşaatının tamamlanmasını diliyorum. Çocuklarımızın cıvıl cıvıl seslerinin yükseleceği okulun bulunduğu konum olarak da ayrıca değerli ve önemlidir. Okulun alanı, Şehir Hastanesi’nin kuzeyinde ve TOKİ 4.etabın bulunduğu yerdedir. Burası, yeni yapılaşan bir alan olduğu için okul, pazar yeri, cami ve çevre düzenlemesi gibi yeni yapıların olması gerekiyor. Bir yandan konut çalışmaları başlarken diğer yandan ise altyapısıyla birlikte kamunun ihtiyacı olan binaları hayırseverlerimizin destekleriyle yapıyoruz. Allah, hayırlı sağlıklı uzun ömürler versin. Allah, hayrını kabul etsin. Refik Şapcı büyüğümüzün desteğiyle Kocasinan Belediyesi tarafından yapılan 6 derslikli anaokulunu, bu yıl tamamlayarak, hizmete almayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Büyük ve Güçlü Türkiye için yüzlerce projeyi hayata geçirdiklerini ve bunlardan en önemlisinin de gençler için yapılan projeler olduğunu sözlerine ekledi.

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