Kocasinan Belediyesi, Ramazan Bayramına hazırlanıyor

Kocasinan Belediyesi, ilçe sakinlerinin Ramazan Bayramını daha rahat, daha huzurlu ve daha temiz bir şekilde idrak edebilmesi için gerekli her türlü tedbiri aldı. 24 saat prensibiyle dur durak bilmeden çalıştıklarını vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Şu ana kadar belirli aralıklarla gerçekleştirdiğimiz rutin faaliyetlere, Ramazan Bayramı dolayısıyla ek çalışmalar yaptık. Böylelikle vatandaşlarımızın huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmesine katkı sunmayı amaçlıyoruz” dedi.



Ramazan ayında gerçekleştirdiği; iftar programları, İkram Lokması ve İkram Çeşmesi uygulaması ile çeşitli etkinlikleriyle dikkatleri üzerine toplayan Kocasinan Belediyesi, dolu dolu yaşanan Ramazan ayının ardından özlemle beklenen bayram için de tüm hazırlıklarını sürdürüyor. Başkan Çolakbayrakdar, mezarlıklar başta olmak üzere her bayram öncesi bölge sınırları içerisinde temizlik ve çevre düzenlemesi gibi konularda çalışmalar yaparak, ilçe sakinlerine sorunsuz bir bayram yaşatmayı hedeflediklerini vurguladı. Bölge sakinlerinin huzur içinde bir Ramazan Bayramı geçirmeleri adına en ufak ayrıntıyı dahi düşündüklerini kaydeden Başkan Çolakbayrakdar, “Vatandaşlarımızın bayram süresini daha huzurlu, daha temiz ve daha nezih bir şekilde geçirebilmeleri amacıyla birimlerimiz gereken tedbirleri aldı” diye konuştu.

“Vatandaşların daha huzurlu bir bayram geçirmeleri için Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz umuma açık sıhhi müesseselere yönelik denetimlerini artırdı” diyen Başkan Çolakbayrakdar, “Bayram süresince gezi ve dinlenme amaçlı ziyaretçi akınına uğrayacak olan yerlerde genel temizlik çalışmaları devam ediyor. Ramazan Bayramı öncesinde ekiplerimiz bölgemizde bulunan bütün ibadethanelerin temizliğine de özen gösteriliyor, bu çerçevede cami ve mescitler de düzenli olarak ekiplerimiz tarafından temizleniyor” ifadelerini kullandı. Kocasinan’da bütün mezarlıkların Ramazan Bayramına hazır hale getirileceğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, mezarlıklarda gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Çolakbayrakdar, “Vatandaşlarımızın mezarlık ziyaretlerini daha temiz bir ortamda gerçekleştirmeleri için kuruyan otlar, dikenler, atılan çöp ve katı atıklar temizleniyor. Vatandaşlarımızın, kabir ziyaretlerinde herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için tüm tedbirleri alıyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, Ramazan Bayramının hayırlara vesile olmasını, şehrimize, ülkemize, tüm İslam Alemine ve insanlığa barış, huzur ve sağlık getirmesini dileyerek sözlerini tamamladı.

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