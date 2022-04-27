Başkan Özdoğan, Hürmetçi sakinleriyle iftarda buluştu

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, Hürmetçi Mahalle sakinleri ile düzenlenen mahalle iftarına katıldı.



Hürmetçi Kuran Kursu Hocası Songül Açkalmaz, Mahalle Muhtarı İbrahim Demir ve hayırseverler tarafından Karpuzsekisi Hürmetçi Sosyal Tesisi’nde düzenlenen iftar yemeğine Hacılar Belediye Başkanı Av.Bilal Özdoğan, Ak Parti Hacılar İlçe Başkanı Ahmet Övüç, İlçe Müftüsü Yusuf Ay, Meclis Üyeleri ve Hürmetçi Mahalle halkı katıldı. İlçe müftüsü Yusuf Ay’ın duasının ardından konuşan ve mahalle halkı ile birlikte iftar yemeğinde bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, “Sizlerin gönül sofranıza davetli olduğumuz için çok mutluyum. Birliğin beraberliğin simgesi iftar sofralarınızda yaptığınız organizasyonda birlikte olduk. Ramazanın rahmeti bereketi üzerimize olsun, Bayrama da huzurla gireriz inşallah. Birliğimiz daim olsun, emeğinize yüreğinize sağlık. Yaklaşan Ramazan Bayramınızı da şimdiden tebrik ediyorum." dedi.

Programın ardından iftara katılan ailelerin çocuklarına çeşitli hediyeler veren Başkan Özdoğan, daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

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