Başkan Palancıoğlu: “Askeri arazileri tarım ve hayvancılık arazisi olarak değerlendirebiliriz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Palancıoğlu: “Askeri arazileri tarım ve hayvancılık arazisi olarak değerlendirebiliriz”

İHA

Başkan Palancıoğlu: “Askeri arazileri tarım ve hayvancılık arazisi olarak değerlendirebiliriz”

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, katıldığı bir televizyon programında, askeri arazilerin tarım ve hayvancılığa açılabileceğini ve köylerden gelen çiftçi askerlerin de burada işlerine devam ederek, arazilerin değerlendirilebileceğini söyledi.
Kırsal mahallelere destek çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Kırsal olarak Melikgazi’nin kırsalı diğer ilçelere göre çok daha farklı ama biz de elimizden geldiğince kırsal alanlara destek çıkıyoruz. Özellikle yol konusunda olsun diğer altyapı konusunda olsun çalışmalarımız devam ediyor. Doğalgaz olmayan yerlerimiz var. Başta Gürpınar olmak üzere, Bürüngüz olsun, Vekse olsun, Sarımsaklı olsun oralara doğalgazın gelmesiyle ilgili uğraşıyoruz. Bir de doğalgaz gelmeden de yol çalışmalarına girmek çok zor. Kamu maliyeti olduğu için israf olmasın diye ama tarımla ilgili de 2 hafta önce bir aspir tohumu dağıtımımız oldu belediye olarak. Çiftçilere destek verdik. Yine Gesi’de 10 ton nohut tohumu dağıtacağız Melikgazi Belediyesi olarak. Başta İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerimiz ve Ziraat Odalarımız olmak üzere hakikaten çiftçimizin destek alması gerektiğini ve ne yapabileceğimiz konusunda bizi yönlendirdiler. Biz de hem aspir hem de nohut tohumu dağıtımını yapıyoruz. Önümüzdeki yıllarda da daha iyi hale gelecek” dedi.
Askeri arazilerin hem güvenlikli hem de tarıma uygun alanlar olduğu için değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Palancıoğlu, “Ben kalkınma ajansındayken bu konuları yani tarım ve hayvancılığa nasıl destek verebiliriz diye çalışırken, o dönem Kara Kuvvetleri Komutanımız olsun, Hulusi Paşa olsun bulundukları ortamda dile getirmiştim. Bunu da yeniden söylemek istiyorum. Türkiye’deki en çok kamu arazisi hazinede. Dolayısıyla devlet arazileri. Diğer yandan askeriyede ve dolayısıyla en korunaklı güvenliği alınmış, herhangi bir insanın içeri girmesinin izin haricinde söz konusu olmadığı araziler askeriyede. Dolayısıyla şu anda askeri potansiyelimize nüfus olarak baktığımızda, askeriyedeki askerlerin eğitim haricinde çok zamanları var. Tarım ve hayvancılıkla ilgili çok da yetenekli olan, çiftçi olan ve köyden gelen kardeşlerimiz var. Dolayısıyla benim önerim askeri arazilerde tarım arazisi olup kullanılabilecek yerler, meralar gibi yerlerin çalışması yapılarak ekilip biçilmesi ve arpadan, buğdaydan, domatesten, salatalıktan ayçiçeği ekimine kadar askerlerimizin yapması aynı zamanda da güvenlikli olduğu için sürülerin de çalınma riski yok küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığın askeri alanlarda yapılmasını öneriyorum. Burada ucuz iş gücü ve aynı zamanda tarım arazisi olarak kullanılmadıkça vasfını yitirir. Mera ve tarım arazileri kullanılmadığı takdirde taşlaşır. Dolayısıyla toprağın işlenmesi toprağa değer katar. Diğer yandan stratejik açıdan da çok önemli. Pandeminin bize vermiş olduğu bir ders var. Bu ders havadan gözümüzle görmediğimiz bir mikrobun herkesi teslim alabilmesi. Şu anda özellikle büyük güçlerin en çok üzerinde çalıştığı konu biyolojik silahlar. Dolayısıyla su kaynakları, tarım arazileri gibi durumların bizim için stratejik olduğunu bilmemiz ve buna göre de askeriyenin sadece silah deposu değil, tohum bankası olması lazım” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri’de bocce müsabakaları sona erdi
YEREL HABERLER Kayseri’de bocce müsabakaları sona erdi
Özel Sporcular Yüzme Yarışmaları başladı
YEREL HABERLER Özel Sporcular Yüzme Yarışmaları başladı
Ertürk: "Anadolu efsanesi Kayseri'nin başarısını istişare ettik"
YEREL HABERLER Ertürk: "Anadolu efsanesi Kayseri'nin başarısını ...
Başkan Özdoğan, Hürmetçi sakinleriyle iftarda buluştu
YEREL HABERLER Başkan Özdoğan, Hürmetçi sakinleriyle iftarda buluştu
Talas’ta hem bahar hem bayram temizliği
YEREL HABERLER Talas’ta hem bahar hem bayram temizliği
Kocasinan Belediyesi’nin sporcularından madalya yağmuru
YEREL HABERLER Kocasinan Belediyesi’nin sporcularından madalya ...
Kocasinan Belediyesi, Ramazan Bayramına hazırlanıyor
YEREL HABERLER Kocasinan Belediyesi, Ramazan Bayramına hazırlanıyor
Kocasinan’da 6 derslikli anaokulun temeli atıldı Kocasinan’a bir okul daha kazandırılıyor
YEREL HABERLER Kocasinan’da 6 derslikli anaokulun temeli ...
Başkan Öztürk: “Kadir Gecesi’ne ulaşmanın mutluluğu içerisindeyiz”
YEREL HABERLER Başkan Öztürk: “Kadir Gecesi’ne ulaşmanın mutluluğu ...
Başkan Canbaz: “Sendikalar ve fabrikalar işçi alımı için komisyon oluşturmalı”
YEREL HABERLER Başkan Canbaz: “Sendikalar ve fabrikalar işçi alımı ...
Geçici Barınma Merkezi Talas’ta 2.5 yıl öncesinde yapıldı
YEREL HABERLER Geçici Barınma Merkezi Talas’ta 2.5 yıl öncesinde ...
Büyükşehir ile Kayseri tarım şehri oldu
YEREL HABERLER Büyükşehir ile Kayseri tarım şehri oldu
Başkan Büyükkılıç ve Mehmet Özhaseki gençlerle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç ve Mehmet Özhaseki gençlerle ...
Büyükşehir'den mezarlıklarda bayram hazırlığı
YEREL HABERLER Büyükşehir'den mezarlıklarda bayram hazırlığı
Melikgazi'de bir hizmet daha hayata geçiyor
YEREL HABERLER Melikgazi'de bir hizmet daha hayata geçiyor
15 yaşındaki baba cinayeti sanığına verilen cezaya itiraz
YEREL HABERLER 15 yaşındaki baba cinayeti sanığına verilen cezaya ...
Kayseri 1. Amatör Küme'de 22 maçta 112 gol atıldı
YEREL HABERLER Kayseri 1. Amatör Küme'de 22 maçta 112 gol atıldı
Başkan Gülsoy: “Türkiye, batının yatırım ve lojistik ülkesi olmaya çok yakın” KTO Başkanı Ömer Gülsoy: “Bütün zorluklara rağmen kendimize yeten ülke olmak zorundayız” “KTO olarak 2021 yılında 12 coğrafi işaretli ürün için başvuru yaptık”
YEREL HABERLER Başkan Gülsoy: “Türkiye, batının yatırım ve lojistik ...
Başkan Palancıoğlu: “Kadir Gecesi’nin bereketi bin aydan daha hayırlıdır”
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu: “Kadir Gecesi’nin bereketi bin ...
Kayserispor göğüs reklamı için İstikbal ile anlaştı
YEREL HABERLER Kayserispor göğüs reklamı için İstikbal ile anlaştı
Bünyan’da 20 bin fidan toprakla buluşturacak
YEREL HABERLER Bünyan’da 20 bin fidan toprakla buluşturacak
İnşaata çıkan şahsın annesi ağıt yaktı Aşağı inmek için eşini istedi, annesi saatlerce ağıt yaktı
YEREL HABERLER İnşaata çıkan şahsın annesi ağıt yaktı Aşağı inmek ...
Sportif yetenek taraması devam ediyor
YEREL HABERLER Sportif yetenek taraması devam ediyor
Yahyalı Ülkü Ocakları'nda bayrak değişimi
YEREL HABERLER Yahyalı Ülkü Ocakları'nda bayrak değişimi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.