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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Boks makinelerinden 16 bin TL çalan şüpheli yakalandı

DHA

Boks makinelerinden 16 bin TL çalan şüpheli yakalandı


Öykü GENÇGökay SANLI/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, 4 boks makinesinden toplam 16 bin TL çalan E.Y. (31), polis ekiplerince yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, farklı iş yerlerindeki 4 boks makinesinden toplam 16 bin TL çalınması ihbarı üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayını E.Y.'nin gerçekleştirdiğini belirledi. Şüpheli, polis ekiplerinin çalışmasıyla saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan E.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Öykü GENÇ-Gökay SANLI
2022-04-27 15:04:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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