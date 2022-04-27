Boks makinelerinden 16 bin TL çalan şüpheli yakalandı

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Öykü GENÇGökay SANLI/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, 4 boks makinesinden toplam 16 bin TL çalan E.Y. (31), polis ekiplerince yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, farklı iş yerlerindeki 4 boks makinesinden toplam 16 bin TL çalınması ihbarı üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayını E.Y.'nin gerçekleştirdiğini belirledi. Şüpheli, polis ekiplerinin çalışmasıyla saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan E.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Öykü GENÇ-Gökay SANLI

2022-04-27 15:04:41



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