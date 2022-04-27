Kayseri'de 1 milyon TL'lik kaçak makaron ele geçirildi



Beyza AYDOĞDU/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, polisin bir depoya düzenlediği baskında piyasa değeri 1 milyon TL olan 3 milyon kaçak makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Melikgazi ilçesi Kılıçaslan Mahallesi´ndeki bir depoda kaçak makaron ticareti yapıldığı bilgisini aldı. Depoya baskın düzenleyen ekipler, piyasa değeri 1 milyon TL olan 3 milyon kaçak makaron ele geçirdi. Gözaltına alınan F.E., polis merkezine götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Beyza AYDOĞDU

2022-04-27 16:46:23



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