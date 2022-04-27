Otomobilin motoruna sıkışan yavru kedileri itfaiyeciler kurtardı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Gökay SANLI/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, otomobilin motor kısmına sıkışan 3 yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Olay, Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'nde meydana geldi. Evine gitmek için park halindeki otomobiline binen sürücü, aracı çalıştıracağı sırada kedi sesleri duydu. Otomobilin kaputunu açarak kontrol eden sürücü, motor kısmına sıkışan 3 yavru kediyi buldu. Araç sahibinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, 15 dakika süren çalışmanın ardından kedileri kurtardı. Kediler, hayvan barınağa götürüldü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kayseri Gökay SANLI

2022-04-27 17:49:46



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.