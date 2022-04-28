U19 Gelişim Süper Ligi Giresunspor: 1- Kayserispor: 3

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

U19 Gelişim Süper Ligi’nde mücadele eden Yukatel Kayserispor ligin 31. haftasında dün deplasmanda oynadığı maçta GZT Giresunspor’u 31 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini alarak 32 puana ulaştı. Sarı kırmızlılar tam 5 maçtır kaybetmiyor.



Stat: Bulancak İlçe Stadı

Hakemler: Murat Başar Aslan xx, İzlem Günaydın xx, Samet Uzun xx

GZT Giresunspor U19: Bedirhan Beyaz x, (Talha Fahrettin Yetiştiren dk.46 x), Gökdeniz Karadeniz x, Barış Gün x, (Şahin Dik dk.46 x), Anıl Yiğit Çınar x, Fatih Yılmaz x,(Ahmet Yılmaz dk.46 x), Kasım Alperen Köşker x, (Kaan Efsun yılmaz dk.57 x), Emre Nizam x, (Nassim Zougguari dk.46 x), Alperen Kürşat Kaplan x, Muhammet Turhan x, Furkan Kütük x, Metin Caner Akbayrak x

Yukatel Kayserispor U19: Ali Özdoğan xx, İzzet Kanberlioğlu xx, Hamza Şahbaz xx, Göktuğ Yayla xx, Bilal Ceylan xx, (Seyitcem Gökberk Karagöz dk.46 x), Eray Tokat xx, Berkan Aslan xx, (Muhammed Bilal Soylu dk.69 x), Kürşat Babamoğlu xx, (Serhat Işık dk.86 x), Ethem Balcı xx, Emincan Uysal xx, (Mehmet Eray Özbek dk.61 x), Ahmet Kağan Malatyalı xx, (Alperen Güler dk.86 ?)

Goller: Alperen Kürşat Kaplan (dk.90) (GZT Giresunspor U19), Bilal Ceylan (dk.25), Berkan aslan (dk.37), Ethem Balcı (dk.40) (Yukatel Kayserispor U19)

Sarı Kartlar: Furkan Kütük, Gökdeniz Karadeniz, Alperen Kürşat Kaplan (GZT Giresunspor U19), Ahmet Kağan Malatyalı, Serhat Işık, Hamza Şahbaz, Göktuğ Yayla, Muhammed Bilal Soylu (Yukatel Kayserispor U19)

Kırmızı Kart: Eray Tokat (dk.67) (Yukatel Kayserispor U19)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.