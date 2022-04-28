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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi’nde çalışmalar sürüyor

İHA

Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi’nde çalışmalar sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı’nı ziyaret ederek, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi’nde 3’üncü uygulama etabı hak sahipleri ile Mayıs ayında uzlaşmalara başlanacağını açıkladı.
Kuzeyinde Oğuz Caddesi, batısında Yıldırım Caddesi, güneyinde Prof. Fevzi Fevzioğlu Caddesi, doğusunda ise Açık Sokak ile çevrelenen Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi 3. Uygulama Etabı’nda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı’nı ziyaret eden ve Daire Başkanı Hakkı Alp’ten son durum hakkında bilgiler alan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, projeyi maket üzerinden inceledi. Başkan Büyükkılıç, sadece Kayseri'nin değil, Türkiye'nin önemli kentsel dönüşüm projelerinden birisi olan Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili konuştu. Vizyon projelerden olan Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile 1’inci etabın teslimini gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Sahabiye Kentsel Dönüşüm çalışmalarının hızla devam ettiğini vurgulayan Büyükkılıç, “2’nci etabın yapımı devam ediyor. Çok şükür bir sıkıntı yok. 3’üncü etapla ilgili de uzlaşma çalışmalarımızı Mayıs ayında inşallah başlatıyoruz. Projemiz hazır, ihale süreci hızla devam ediyor. Şuanda 2 ve 3’teki toplam bin 200 konutla ilgili çalışma yapmış bulunacağız” dedi. Başkan Büyükkılıç, Sahabiye Kentsel Dönüşümü ile ilgili herhangi bir sıkıntının söz konusu olmadığını belirterek, “Çok şükür çalışmalarımızın devam ettiğini paylaşmak istiyorum. Bizleri seven güvenen ve uzlaşmada da her zamanki anlayışla yaklaşıp, kolaylık sağlayan hemşehrilerimize de ayrıca teşekkür ediyoruz. Biz de inşallah kendilerine layık olur, evlerini en kısa sürede kendilerine teslim ederiz. Şehrimize ülkemize hayırlı olsun. Emeği geçen, Kentsel Dönüşüm birimimizdeki daire başkanımıza, genel sekreter yardımcımıza, çalışanlarımıza ve yüklenici firmalarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu. 3’üncü uygulama etabında hak sahipleri ile Mayıs ayında uzlaşmalara başlanacağını açıklayan Büyükkılıç, şehrin çehresini değiştirecek Kentsel Dönüşüm Projeleri ile risk oluşturan, güvenli olmayan yapılar temizlenerek, depreme dayanıklı ve huzurlu yuvalar inşa etiklerini sözlerine ekledi. Başkan Büyükkılıç’a, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı ziyaretinde Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ile İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ali Süslü de eşlik etti.
Yaklaşık inşaat alanı 58 bin metrekare olan projede, 48 bin metrekarelik 3’üncü uygulama etabında 90 adet parsel, bu parsellerde 76 adet bina, 535 adet konut, 58 adet işyeri, 22 adet depo olmak üzere toplam 615 adet bağımsız bölüm bulunuyor. Yürütülen çalışmalarda deprem yönetmeliğine uygun olmayan, ekonomik ömrünü tamamlamış eski yapılar dönüşüm projesi ile temizlendi. Projenin 3’üncü etabı için riskli alan ilanı, mevcut gayrimenkullerin değerleme çalışması, mimari proje hazırlanması ve uzlaşma esasları meclis kararı ile tamamlandı. Yıkım çalışmaları tamamlanan 2’nci etap ve mevcut 3’üncü etap sınırları içerisine yapılacak projede, bin 200 adet konut, 150 adet işyeri, bin 600 araçlık otopark inşa edilecek.

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