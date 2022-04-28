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KTO, lise öğrencilerini “Bir Gelibolu Kahramanı: Yusuf Kenan” belgeseli ile buluşturdu

İHA

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Çanakkale Zaferi'nin bilinmeyen kahramanlarını gelecek kuşaklara tanıtmak amacıyla "Bir Gelibolu Kahramanı: Yusuf Kenan" adlı belgeseli lise öğrencileriyle buluşturdu. Kayseri'de ilk kez toplu halde gösterime sunulan belgesel film gösteriminde konuşan KTO Başkanı Ömer Gülsoy, "Çanakkale savaşının kaderini değiştiren kahramanlarımızı unutturmamak için böyle bir etkinlik düzenledik. Çanakkale ruhunu iyi anlamamız ve gelecek kuşaklara aktarmamız lazım" dedi.

KTO, lise öğrencilerini “Bir Gelibolu Kahramanı: Yusuf Kenan” belgeseli ile buluşturdu

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Çanakkale Zaferi’nin bilinmeyen kahramanlarını gelecek kuşaklara tanıtmak amacıyla "Bir Gelibolu Kahramanı: Yusuf Kenan" adlı belgeseli lise öğrencileriyle buluşturdu. Kayseri’de ilk kez toplu halde gösterime sunulan belgesel film gösteriminde konuşan KTO Başkanı Ömer Gülsoy, “Çanakkale savaşının kaderini değiştiren kahramanlarımızı unutturmamak için böyle bir etkinlik düzenledik. Çanakkale ruhunu iyi anlamamız ve gelecek kuşaklara aktarmamız lazım“ dedi.
Kayseri Ticaret Odası (KTO), Milli mücadele dönemimizin en önemli parçalarından biri olan Çanakkale Destanı’nın 107. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde bu kez de "Bir Gelibolu Kahramanı: Yusuf Kenan" belgeselini Sümer Lisesi öğrencileriyle buluşturdu. Türk bayraklarıyla donatılan M. Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonundaki etkinliğe KTO Başkanı Ömer Gülsoy, Erciyes Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ahmet Nedim Kilci, Sümer Lisesi Okul Yöneticileri ile 500’e yakın öğrenci katıldı.
Programın açılışında konuşan Başkan Gülsoy, kendisinin de Sümer Lisesinden mezun olduğunu belirterek “Burada Sümer Lisesi öğretmen ve öğrencilerimizi görünce benimde hatıralarım canlandı. Lise yıllarıma dair birçok anım var. Gençler bizim geleceğimiz. Bugün burada Çanakkale ruhunu bir kez daha kalplerimizde yaşayacağız. Gençliğimizi de bu şuurla yetiştireceğiz. Allah bu vatana onlar gibi sadakatle hizmet etmeyi nasip etsin. Sizlere tavsiyem, Okumaktan, araştırmaktan, sorgulamaktan vazgeçmeyin. Hayal kurun. Hayallerinizde hedef koyun. Hedef koymazsanız hayalperest olursunuz. Rahat olun ve unutmayın daha gidecek çok yolunuz var. Sizler ülkemizin bugünü ve geleceğisiniz. Sizlerin ufku bu ülkenin ufkudur. Sizlere güveniyor ve inanıyorum” İfadelerini kullandı.
“Egemen ve Bağımsız Yaşamamızı Çanakkale’yi geçilmez kılanlara borçluyuz” diyen Başkan Gülsoy, “Çanakkale Zaferi’nin 107. Yılında bilinmeyen kahramanları gelecek kuşaklara tanıtmak amacıyla bir belgesel film gösterimi ile öğrencilerimizi buluşturduk. Belgeselimiz, Çanakkale Kara Muharebelerinin başladığı 25 Nisan 1915 günü İkiz Koyu'na İngilizlerin yaptığı çıkarmayı ilk fark eden ve 250 kişilik birliğiyle 2 bin 500 kişilik düşman birliğini durduran 7. Bölük Komutanı Yüzbaşı Yusuf Kenan'ı konu ediniyor. Savaşın kaderini değiştiren kahramanlarımızı unutmamalıyız. Belgesel gösterimlerimiz Ezineli Yahya Çavuş ile Bigalı Mehmet Çavuş belgesel film gösteriyle daha sürecek” diye konuştu.
Erciyes Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ahmet Nedim Kilci’de Kayseri’de ilk kez toplu halde Bir Gelibolu Kahramanı: Yusuf Kenan adlı belgeseli öğrencilerle buluşturulduğunu ifade etti. Kilci, Büyük bir millet destanının yazıldığı Çanakkale, Yahya çavuşlar, Seyit Onbaşılar ile hatırlansa da bu destanın en önemli parçalarından biri de Yüzbaşı Yusuf Kenan olduğunu söyledi.
Konuşmaların ardından Türk bayraklarıyla salonu dolduran lise öğrencileri ve okul idarecileri, Bir Gelibolu Kahramanı: Yusuf Kenan adlı belgeseli izledi. Duygu dolu anların yaşandığı belgesel, Adı bilinmeyen, Çanakkale’nin isimsiz kahramanlarından biri olan ve yıllar sonra eşi Zehra Hanım’a cepheden yazdığı mektupların gün yüzüne çıkmasıyla adını öğrendiğimiz Yüzbaşı Yusuf Kenan’ın Çanakkale’de nasıl bir destan yazdığını, savaşın seyrini nasıl değiştirdiğini konu alıyor. Öte yandan Behice Yazgan Kız Lisesi öğrenci ve öğretmenleri de belgesel filmini izledi. Film gösterimi sonrası KTO Başkanı Gülsoy, öğrencilerle toplu fotoğraf çektirdi.

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