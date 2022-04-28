THK filosunu Toyota Plaza Aksoy’dan güçlendirdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Türk Hava Kurumu (THK), filosunu Kayseri'de bulunan Toyota Plaza Aksoy'dan aldığı arazi şartlarına uygun Toyota Hılux HıCruiser ile güçlendirdi.

Türk Hava Kurumu Gökçen Havacılık Kapadokya Bölgesinde kullanılmak üzere Toyota Plaza Aksoy’dan aldığı Toyota Hılux HıCruiser ile yeniledi. THY arazi şartlarına uygun araçlar ile; Kapadokya bölgesinde daha iyi şartlarda hizmet vermeye devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.