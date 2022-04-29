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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akademik Meslek Odaları Birliği Başkanlığına, MMO Başkanı Varol seçildi

İHA

Kayseri'de yaklaşık 30 bin üyeyi temsil eden 24 akademik oda, başkanlar düzeyinde Makina Mühendisleri Odası (MMO) Kayseri Şubesinin ev sahipliğinde bir araya geldi. Yapılan toplantıda Akademik Meslek Odaları Birliği başkanlığına, MMO Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol seçildi

Akademik Meslek Odaları Birliği Başkanlığına, MMO Başkanı Varol seçildi

Kayseri'de yaklaşık 30 bin üyeyi temsil eden 24 akademik oda, başkanlar düzeyinde Makina Mühendisleri Odası (MMO) Kayseri Şubesinin ev sahipliğinde bir araya geldi. Yapılan toplantıda Akademik Meslek Odaları Birliği başkanlığına, MMO Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol seçildi
Düzenlenen programa Kayseri Baro Başkanı Ali Köse, Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Önceki Dönem Başkanı Ali Alkan, Mimarlar Odası Başkanı Murtaza Er, Kayseri Diş Hekimleri Odası Başkanı Umut Kural, Kayseri Elektrik Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Özgür Çakıcı, Yeminli Mali Müşavir Kayseri İl Temsilcisi Mehmet Oğuzkaya, Kayseri Orman Mühendisleri Odası Başkanı Metehan Akdağ, Kayseri Jeofizik Mühendisleri Odası İl Temsilci Yardımcısı Semih Oybak, Kayseri Maden Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Umut Vural, Kayseri Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Akgün Ergül, Kayseri Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Ali Koç, Kayseri Gıda Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Ergül Türkaslan, Kayseri Jeoloji Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Mustafa Umut Özdemir, Kayseri Harita Mühendisleri Odası Bölge Temsilciliği Başkanı Taylan Öztürk, Kayseri Şehir Plancıları Odası Başkanı Tamer Cinel, Kayseri Kimya Mühendisler Odası Başkanı Hüseyin Kaya, Kayseri İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Murat Yıldız, Kayseri Peyzaj Mimarları Odası Başkanı Başak Güleser, Kayseri Tabip Odası Başkanı Türkmen Arıkan ve İsmail Şamil Gergin ile Kayseri Serbest Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Yedikaya katıldı. Toplantı açılış konuşmasını yapan MMO Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, Yozgat Veteriner Hekimler Odası önceki dönem Başkanı Volkan Lale’ye yapılan saldırıyı kınayarak, başta meslek şehidinin sevenleri olmak üzere tüm Veteriner Hekim camiasına başsağlığı diledi. Varol sözlerine şu şekilde devam etti:
“Akademik Meslek Odalarının Değerli Başkanları, kıymetli misafirler davetimize katılarak bizleri onurlandırdığınız için teşekkür ediyor, hepinizi şahsım ve yönetim kurulum adına sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. Sizlerin de bildiği üzere tüm Dünya’yı etkisi altına alan pandemi ve akabinde gelişen ekonomik krizden ülkemizde fazlaca nasibini almış ve neticesinde ise mesleklerimiz ve meslektaşlarımız zor günler geçirmiştir. Bizlerde bu toplantı vesilesi ile Genel Kurul süreçlerini yeni tamamlayan başkanlarımız ile tanışalım devamında ise ülkemizin artarak devam eden sorunlarına kendi mesleklerimiz ölçüsünde çözümler üretmek, meslektaşlarımızın zor günlerine çare olabilecek yollar bulmak adına bir araya gelmiş bulunmaktayız. Kıymetli Oda Başkanlarım, gerek ülkemizin, gerek meslektaşlarımızın sorunlarına çözüm üretmek, gerekse de gelecek nesiller adına birlik ve beraberlik içinde olmaya, ortak kararlar alıp ve hızlı bir şekilde uygulamaya koymamız gerektiği inancındayım. Toplantımızın verimli ve hayırlara vesile olmasını diliyor katılımlarınız için teşekkür ediyorum.”
Pandemi salgını nedeni ile çalışmalarına ara veren birlik, tüm akademik odaların katılımı ile tekrar kuruldu. Toplantıda TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Varol, oybirliği ile Akademik Meslek Odaları Birliği Dönem Başkanlığına seçildi. Tüm kararların oy birliği ile alındığı toplantıda ayda bir toplantı yapılmasına ve çıkan sonuçların ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılmasına karar verildi.
Birliğin, siyasal bir ideolojisinin bulunmadığı ve siyaset üstü bir yapılanma olduğunun vurgulandığı toplantıda Akademik Meslek Odaları Birliğinin tek ideolojisinin bilimsel aydınların seçilmişleri olarak başta kent yaşantısına olmak üzere ülkemizin geçmişi ve geleceğine olumlu ve ilmi dokunuşlar yapmak olduğunun kamuoyuna bir kez daha duyurulması gerekliliği ifade edildi. İşsizliğin artmasına neden olacak veya yeterli öğretim elemanının olmadığı yeni üniversitelerin ve fakültelerin açılmasına izin verilmemesi gerektiği yönünde fikir birliğine varıldı. Toplantıda, açılacak fakültelerin, geleceğin meslekleri olarak kabul edilebilecek, Türkiye’de eksikliği hissedilen branşlarda olması ve mezuniyet sonrasında istihdamı kolayca sağlayabilecek bireyler yetiştirmesi gerektiği vurgulandı.
Kayseri Akademik Odalar Birliği'nin başta sağlık çalışanları olmak üzere bütün sağlık mensuplarının görevlerini rahat, huzurlu ve endişesiz yapabilmesi için elindeki imkanları sonuna kadar kullanacağı açıklandı. Belediyeler ve kamu kurumlarının yardımı ile Akademik Odalara ait ortak bir fiziki platform oluşturulması için nihayete yaklaşan çalışmalara devam edilip bitirilmesi kararı alındı. Pandemi nedeni ile yaşanılan maddi ve manevi kayıpların telafi edilmesi yönünde, oluşturulacak Yürütme Kurulunun ivedi şekilde çalışmalarına başlaması kararı alındı. Kayseri İl Koordinasyon Kurulu çalışmalarına akademik odaların katılımının önemi vurgulandı. Akademik Oda mensuplarının ortak menfaatleri doğrultusunda çalışmalara ağırlık verilmesine karar verilen toplantıda ilk olarak işsizlik çalıştayı yapılması kararı da alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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