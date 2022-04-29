Ramazan’da merdiven altı tatlıcılara dikkat Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir: “Vatandaşlarımız ruhsatlı işletmeleri tercih ederse sorun yaşamazlar”

Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, Ramazan Bayramı'nda tatlı alacak vatandaşları merdiven altı tatlıcılar konusunda uyararak, “Vatandaşlarımız ruhsatlı işletmeleri tercih ederse sorun yaşamazlar” dedi.

Hijyenik ve ruhsatlı işletmelerin tercih edilmesi halinde vatandaşların sorun yaşamayacağını belirten Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, “Bildiğiniz gibi Ramazan ayındayız. Ramazan’da oruçtan dolayı insanların kan şekeri düştüğü için daha çok tatlı tüketimi oluyor. Tatlılarını da alırken güvendikleri, bildikleri ve ruhsatı olan yerlerden almalarını tavsiye ediyoruz. Biliyorsunuz 2 yıllık bir pandemi sürecinden dolayı Ramazanlar kapalı geçti. 2 yılın ardından bayramda sevdiklerimizi ve ailemizi evlerimizde ağırlayabileceğiz. Bu ağırlamalarda da en kolay ikram olarak tatlı vereceğiz. Bu tatlıları da ruhsatı olan, hijyenik ve güvenilir yerlerden almalarını tavsiye ediyoruz vatandaşlarımıza. Herkes Ramazan ayında tatlıcılık yapıyor. Arabada satılıyor, kaçak yerlerde satılıyor. Bu merdiven altı tatlıcılara da itibar etmesin vatandaşlar. Denetlenen yerlerden yani Tarım Bakanlığı’nın ruhsatlı ve hijyen konusunda ve gıda denetimlerinde Tarım Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından denetlenen firmalar olmalı. Bu denetimler de insan sağlığına daha fazla önem vermeyi gerektiriyor. Vatandaşlarımızın Ramazan ayında sıkıntı yaşamamaları için bildikleri ve güvenilir yerlerden tatlılarını almaları halinde sıkıntı yaşamayacaklarını düşünüyorum” dedi.

Aydemir, merdiven altı işletmelerle mücadelelerinin devam ettiğini kaydederek, “Biz göreve geldiğimiz günden itibaren en çok ruhsatsız yani merdiven altı dediğimiz işletmelerle mücadele ediyoruz. Bizim oda olarak kapatma veya ceza yazma gibi bir yetkimiz yok ama bu işletmeleri ilgili Tarım Müdürlüklerine ya da Sağlık Müdürlüğüne ve zabıtalara bildirerek iş birliği halinde çalışıyoruz. İşletmelerin ruhsat almasını, kriterlere uymasını ve ya kapatılmasını sağlıyoruz. Bu yüzden merdiven altı çalışan kim olursa göz açtırmıyoruz. Vergisini veren, istihdam sağlayan esnaflarımız var. Onların da kriterleri yerine getirerek, devletimize vergilerini ödemelerini yapmaları istiyoruz ve merdiven altının hiçbir yerde çalışmasını istemiyoruz. Müdürlüklerimizle istişare halinde sürekli bu işletmelerle mücadele ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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