Başkan Gülsoy : “Mart ayında 372 milyon 468 bin dolar ihracat yaptık”

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart Ayı İhracat rakamlarını değerlendirdi. Kayseri’de Mart ayında gerçekleştirilen 372 milyon 468 bin dolarlık ihracatın, geçen yıla oranla yaklaşık yüzde 18 arttığını belirten Başkan Gülsoy, “Tüm ihracatçı üyelerimizi elde ettikleri bu başarıdan dolayı yürekten kutluyorum“ dedi.

Başkan Gülsoy, “TÜİK verilerine göre 2021 yılı için Kayseri İhracat rakamları Mart Ayı 316 milyon 426 bin dolar iken 2022 yılı Mart ayında 372 milyon 468 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Artış oranı aylık bazda geçen seneye kıyasla yaklaşık yüzde 18’dir. Kayseri ili olarak İthalatımız ise Mart ayında 164 milyon 967 bin dolar olmuştur. 2022 yılı Ocak döneminde 1'inci ihracat pazarımız her zaman olduğu gibi Irak olmuştur. Ayrıca, Almanya, ABD, İsrail, İtalya, Birleşik Krallık, Tunus, , Libya, Fransa ve Cezayir’dir” İfadelerini kullandı.

Kayseri ihracatının sektörler bazında analizini yapan Başkan Gülsoy, “Türkiye İstatistik Kurumu’nun belirlediği sektörlerden Demir ve Demir Dışı Metaller, Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri, Çelik, Kimyevi Madde ve Mamulleri, Madencilik Ürünleri, İklimlendirme Sanayii, Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünlerinde artış yaşanırken Elektrik ve Elektronik, Tekstil ve Hammaddeleri, Makine ve Aksamları, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri, Hazır Giyim ve Konfeksiyon sektörlerinde azalış gerçekleşmiştir“ dedi.

Başkan Gülsoy, 2022 yılının ilk çeyreğinde ihracatta yüzde 17’lik artışla olumlu gidişattan mutlu olduklarını belirterek şunları söyledi:

“Küresel ekonomide en önemli sorun olan yüksek enflasyon maalesef sürüyor. Avrupa’nın enerji krizi ve Çin’in yeni dalga COVİD Salgını dünya ekonomisini ciddi bir daralma riskiyle tehdit ediyor. Tüm bu olumsuzluklar küresel ekonominin büyümesine yönelik ciddi engeller olarak önümüze çıkıyor. Türkiye açısından bu dönemde hem fırsatlar hem de riskler var. Çin’in yeniden kapanması, Rusya Ukrayna savaşı tedarikte Türkiye’nin öne çıkan avantajlarını kalıcı hale getirmesi için önemli bir fırsat penceresi olarak gözüküyor. Biz ihracatımızın bu süreçte önemli bir ivme kazanmasını beklediğimizi belirtmek istiyorum. Yeni pazarların talebine karşılık verebilmek için üretime yönelik yatırımların hızla devam etmesini bekliyoruz. Üretim ve imalatta katma değerimizi artırarak ihracat rakamlarımızı 2023 yılı için 5 milyar dolara çıkaracağız. Elde edilen başarıyı iş dünyamızın enseyi karartmadan tüm olumsuzluklara karşısında mücadele etmeleri önce ülkem, önce devletim diyerek çalışma yapmalarından görüyoruz. Şehrimizde yılın ilk çeyreğinde ihracatımız 951 milyon 163 bin dolarla geçtiğimiz yıla oranla yüzde 17 oranında artmıştır. İthalatımız da 516 milyon 696 bin dolar ile %33 oranında artış gözlenmiştir. Mart Ayı ihracat rakamlarını incelediğimizde ülkemiz ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,8 artışla 22 milyar 709 milyon dolar, ithalat yüzde 30,7 artarak 30 milyar 878 milyon dolar olmuştur. 2022 yılı OcakMart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,6 artarak 60 milyar 201 milyon dolar, ithalat yüzde 42 artarak 86 milyar 607 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Mart ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 75,1 artarak 4 milyar 666 milyon dolardan, 8 milyar 169 milyon dolara yükselmiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Mart ayında yüzde 80,2 iken, 2022 Mart ayında yüzde 73,5'e gerilemiştir. İhracatçılarımız her ay zaferden zafere koşmaktadır. İnanıyorum ki ülkemiz güçlü yatırımları, üretimi, ihracat rakamları ile tüm tedarik zinciri açısından büyüme ve kalkınmada öncü olmaya devam edecektir. Geleceğimiz açısında umut veren bu başarı için en başta ihracatçı üyelerimiz, iş insanlarımız ve onların çok değerli çalışanlarını canı gönülden kutluyorum.”

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