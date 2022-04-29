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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'de motosiklet kazası: 2 yaralı

İHA

Kayseri'de motosiklet kazası: 2 yaralı

Kayseri'de meydana gelen kazada, motosikletin çarptığı çocuk ile sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Barış Manço Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa, motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette savrulurken, sürücüsü ile çocuk yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda inceleme yaptı. Kazaya karışan motosiklette çekici ile kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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