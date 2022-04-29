Öğrenciler eğlenerek öğreniyor

Melikgazi Belediyesi İlkokulu'nda oyunlaştırılmış eğlenceli sınıf ve müfredat modeline ulaşmanın hedeflendiği eTwinning projesi ile öğrenciler eğlenerek öğreniyorlar.



Kayseri'yi Melikgazi Belediyesi İlkokulunun temsil ettiği bu projede 9 Türk, 1 Romanyalı ve 1 İtalyan ortak bulunuyor. “Benim Eğlenceli Sınıfım & My Fun Class” adlı eTwinning projesi çerçevesinde yapılacak etkinlikler sayesinde sıkıcı sınıf modeli ve tek düze eğitim sisteminden sıyrılarak, her türlü teknolojik imkânları zorlayarak oluşturulan çalışma portföyü ile eğlenen bir sınıf modeline ulaşmak hedefleniyor.

Proje yürütücüsü olan sınıf öğretmeni Gönül Altın, projenin tam öğrenmeyi, sınıf ortamını sıkıcılıktan kurtarıp daha eğlenceli bir ortam oluşturmak, kalıcı ve canlı interaktif eğitim formatını yakalayabilmeyi, teknolojinin sınıf içi eğitime dahil etmeyi hedeflediğini belirtti.

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