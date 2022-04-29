Kocasinan Belediyesi 36 yeni aracı filosuna kattı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar: “Yeni araçlar demek, yeni hizmet alanı demektir"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocasinan Belediyesi 36 yeni aracı filosuna kattı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar: “Yeni araçlar demek, yeni hizmet alanı demektir"

İHA

Kocasinan Belediyesi 36 yeni aracı filosuna kattı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar: “Yeni araçlar demek, yeni hizmet alanı demektir"

Kocasinan Belediyesi tarafından alınan 36 yeni hizmet aracı için araç teslim töreni düzenlenirken, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Yeni araçlar demek yeni hizmet alanları demektir” dedi.

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Tamer ve İsmail Emrah Karayel, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından törenin açılış konuşmasını yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Bu araçlarımız uzunca bir süre Kocasinan'ımızın farklı birimlerinde hizmet verecek. Benim yaşıtlarım bayram heyecanını, bayramlık bir şeyler alındığı zaman o mutluluğu çok iyi bilirler. Benim içinde şu anda bu araçların Kocasinan Belediyesine katılmış olması çocukluğumdaki yaşadığım bayramlık heyecanı ile bire bir aynı. Bugün burada 36 tane araç aldık. Görev geldiğimden bugüne kadar bu araçlarla birlikte 98 tane araç almışız. Filomuzu gençleştirmek tabi ki gerekli ama onunla birlikte yeni araçlar demek bizim yeni hizmet alanlarımız demektir. 2015 yılından bugüne kadar 7 yıl boyunca bir şeyleri değiştirmeye bir şeylere katkı koymaya gayret ediyoruz. Böyle olunca da her yıl yapmış olduğumuz çalışmalarla hizmet alanımız genişledi. Daha farklı alanlarda yeni yeni araç ve gereçlere ihtiyaç duymaya başladık. 320 tane aracımız varmış şu andaki araç sayımız 418 olmuş. Yaklaşık yüzde 31 oranında araç filomuzda büyüme yapmışız. Hizmet alanımız genişliyor ama diğer taraftan da mevcut araçları gerekli fonksiyonunu yürütemiyorsa farklı bir birimde farklı bir alanda hizmet vermesi için devam ettiriyoruz. Yani mevcut araçlarımızı üzerine eklerken, daha önceki dönemlerde alınmış olan bütün araçlarımızla beraber Kocasinan'ımıza hizmet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

"30 yıl gibi bir süre içerisinde Kayseri’de bir anlayış değişti"
Kayseri’de yerel yönetimlerdeki hizmetin insana odaklı yapıldığını söyleyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, “Yaklaşık 30 yıl gibi bir süre içerisinde Kayseri’de bir anlayış değişti. Yerel yönetimlerde ki hizmet anlayışı insan odaklı, ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ mantığı içerisinde yeşili önemseyen, çevreyi önemseyen, sosyal içerikli çalışmaları önemseyen, imar uygulamaları ile örnek teşkil eden en önemlisi israfa fırsat vermeden, hizmet üreten yaklaşımıyla Kayseri modeli belediyecilik ortaya çıktı. El ele, gönül gönüle vermek suretiyle hep beraber insanlığa hizmet için gece gündüz demeden koşturuyoruz. Bütçemizi denk tutuyoruz, hizmetten hizmete koşuyoruz. Kocasinan Belediyemizi ve diğer belediyelerimizin her birine tek tek teşekkür ediyorum” diye konuştu.

"Sadece algı yapıyorlar"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de, CHP'li belediyelerin hizmet yerine sadece algı yaptıklarını kaydederek, "Kocasinan Belediyesi’nin bayramlıklarını burada hizmete alışının kurdelesini kesiyoruz. Nice güzel hizmet yapmayı rabbim bu genç kardeşlerimize nasip etsin. Önemli olan hizmettir. Seneler önce yola çıktığımızda 'Biz hizmet edeceğiz. Kimseyi ayırmayacağız. Mazeret üretmeyeceğiz ve gece gündüz demeden çalışacağız' diye söylemiştik. Çok şükür sözümüzde de durduk. Bizim bu hizmet esaslı belediyeciliğimizin yanında yeni bir belediyecilik daha gelişti. Algı belediyeciliği diye bir belediyecilik. Yalana dayalı, insanları kandırmaya dayalı bir belediyecilik anlayışı. İstanbul’da, Ankara’da, Adana’da, Mersin’de ve İzmir’de aradan 3 yıl geçti ciddi bir hizmet gördüğünüz mü? Koca koca broşürler bastırdılar. 'Yüzlerce proje var' dediler. Ancak hiçbirisi yerini gelmedi. Yapmaya niyetleri de yok. Algı operasyonunu iyi yapıyorlar. Yani çalışmadıkları halde çalışıyor gibi gösteriyorlar” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 16 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 16 kişi yakalandı
Öğrenciler eğlenerek öğreniyor
YEREL HABERLER Öğrenciler eğlenerek öğreniyor
Yahyalı’da bayramlaşma töreni yapıldı
YEREL HABERLER Yahyalı’da bayramlaşma töreni yapıldı
Vali Günaydın: “Kayseri’miz sevinçte, tasada tek vücut olabilen bir şehirdir”
YEREL HABERLER Vali Günaydın: “Kayseri’miz sevinçte, tasada tek ...
ERÜ'nün 2. camisi ibadete açıldı Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu: "İhtiyaçları tespit edip ona göre yatırım yapıyoruz"
YEREL HABERLER ERÜ'nün 2. camisi ibadete açıldı Melikgazi Belediye ...
Kayseri'de motosiklet kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kayseri'de motosiklet kazası: 2 yaralı
KAYÜ Rektörü Karamustafa: “Bayramlar birlik ve beraberliktir”
YEREL HABERLER KAYÜ Rektörü Karamustafa: “Bayramlar birlik ve ...
Büyüksimitci: “Bayramın tüm insanlığa birlik ve beraberlik getirmesinin temenni ediyorum”
YEREL HABERLER Büyüksimitci: “Bayramın tüm insanlığa birlik ve ...
Kayseri’de park halindeki tır yandı, alevler eve de sıçradı
YEREL HABERLER Kayseri’de park halindeki tır yandı, alevler eve de ...
Kayseri Büyükşehirin projeleri Ankara'dan ilgi görüyor
YEREL HABERLER Kayseri Büyükşehirin projeleri Ankara'dan ilgi ...
Başkan Büyükkılıç: “Büyükleri ihmal etmeden bayram kültürünü yaşatalım”
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç: “Büyükleri ihmal etmeden bayram ...
Başkan Gülsoy: “Bayramlar beraberlik için eşsiz bir fırsattır”
YEREL HABERLER Başkan Gülsoy: “Bayramlar beraberlik için eşsiz bir ...
Başkan Gülsoy : “Mart ayında 372 milyon 468 bin dolar ihracat yaptık”
YEREL HABERLER Başkan Gülsoy : “Mart ayında 372 milyon 468 bin dolar ...
Kadir Has Ortaokulu Türkiye Şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Kadir Has Ortaokulu Türkiye Şampiyonu oldu
Kayseri’de bayram yoğunluğu Şekerci Hamdi Çarşıbaşı: “Pandemiden sonra vatandaşlar bayramı kucaklamak istiyorlar”
YEREL HABERLER Kayseri’de bayram yoğunluğu Şekerci Hamdi Çarşıbaşı: ...
Başkan Çolakbayrakdar: “Emekçilerimiz ülke kalkınmasında büyük rol oynuyor”
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar: “Emekçilerimiz ülke ...
Ramazan’da merdiven altı tatlıcılara dikkat Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir: “Vatandaşlarımız ruhsatlı işletmeleri tercih ederse sorun yaşamazlar”
YEREL HABERLER Ramazan’da merdiven altı tatlıcılara dikkat Kayseri ...
Büyükşehir’in hayvanat bahçesi bayramda ücretsiz
YEREL HABERLER Büyükşehir’in hayvanat bahçesi bayramda ücretsiz
Kocasinan, ramazan ayını dolu dolu geçirdi
YEREL HABERLER Kocasinan, ramazan ayını dolu dolu geçirdi
Büyükkılıç ve başkanlardan Özhaseki’ye brifing
YEREL HABERLER Büyükkılıç ve başkanlardan Özhaseki’ye brifing
Hacılar’da bayram hazırlıkları tamamlandı
YEREL HABERLER Hacılar’da bayram hazırlıkları tamamlandı
Akademik Meslek Odaları Birliği Başkanlığına, MMO Başkanı Varol seçildi
YEREL HABERLER Akademik Meslek Odaları Birliği Başkanlığına, MMO ...
Kayseri'de park halindeki TIR ile alevlerin sıçradığı evin çatısı yandı
YEREL HABERLER Kayseri'de park halindeki TIR ile alevlerin sıçradığı ...
Kayseri'de trafik kazası: 6 yaralı
YEREL HABERLER Kayseri'de trafik kazası: 6 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.