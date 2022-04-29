Emniyet kemerini takmayan çift, simülasyonda şok oldu Kayseri'de emniyet kemerini takan sürücülere fidan hediye edildi

Kayseri'de polis ekipleri emniyet kemerine dikkat etmek amacıyla kemerini takan sürücülere fidan etti. Kontrolde kemerini takmayan çift ise, simülasyon aracında takla atan otomobili canlandıran araca binince neye uğradıklarını şaşırarak, "Emniyet kemeri kesinlikle takılmalıdır" dedi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamada, sürücülere trafik güvenliği ve emniyet kemerinin önemi anlatıldı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki uygulamada, araçları çeviren ekipler, emniyet kemeri takan sürücülere fidan hediye etti. Uygulamada emniyet kemerlerini takmayan sürücüleri ise bilgilendiren ekipler, kemerin öneminin anlatıldığı broşürleri de sürücülere verdi. Ayrıca sürücülere kırmızı düdük, anahtarlık, tişört, şapka ve kalem de hediye edildi.

Öte yandan, uygulamada bir çift de emniyet kemeri takmadan polis ekiplerine yakalandı. Ekipler, genç çifti simülasyon aracına davet ederek, kaza anında emniyet kemerinin önemini anlamalarını istedi. Simülasyon aracına binen ve 30 kilometre hızla giderken aracın takla attığı anda kemer bağlıyken neler yaşayacaklarını canlı canlı yaşayan çift, neye uğradıklarını şaşırdı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Oğuz Yasan'ın neler yaşadığını sorması üzerine çift, "Emniyet kemeri kesin takılmalı" dedi.

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