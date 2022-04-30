Melikgazi'de bayram öncesi mezarlıklar temizlendi

Melikgazi Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi vatandaşlar tarafından yoğun olarak ziyaret edilen mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışması yaptı.

Vatandaşların mezarlıklarda rahat ve huzur içinde ziyaretlerini gerçekleştirmesi için çalışma yaptıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Mezarlık ziyareti yaparak, vefat edenlere dualar etmek, dinimizin bize vermiş olduğu önemli bir vecibe. Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşlarımızın anlamlı telaşı bizde de devam ediyor. Mezarlıklar İşleri Müdürlüğü tarafından ilçemizde bulunan 19 mahallede bulunan 40 adet mezarlığın ağaç budama, bakım, onarım ve temizlik çalışmaları düzenli olarak yapılarak, Ramazan Bayramı’nda vatandaşların ziyaretine hazır hale getirildi. Mezarlık içerisindeki çevreye zarar veren çeşitli atıklar ile kuruyan otlar ve istenmeyen çalılar da temizlendi. Böylece, bayram ziyaretlerine hazır hale getirdik. Emeği geçen personelimize çalışmaları için teşekkür ederim" dedi.

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