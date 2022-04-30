Erkan Özdamar Kayserispor maçında 7. kez düdük çalacak

KayserisporBeşiktaş maçının hakemi Erhan Özdamar, 7. kez Kayserispor maçını yönetecek.
Süper Lig'in 35. haftasında Kayseri'de oynanacak Kayserispor Beşiktaş maçını Erkan Özdamar yönetecek. Erkan Özdamar, hakemlik hayatında 7. kez Kayserispor, 3. kez de Beşiktaş maçı yönetecek. Ankara Bölgesi hakeminin yönettiği maçlarda Kayserispor, 2 galibiyet, 2 beraberlik, 3 kez de yenilgi aldı. Beşiktaş ise 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi aldı.
Erkan Özdamar, bu sezon Kayserispor'un sahasında 00 kaldığı Gaziantep ve sahasında 11 berabere kaldığı Rizespor ile deplasmanda 32 yenildiği Trabzonspor maçını yönetmişti. Ankara Bölgesi hakemi, bu sezon Beşiktaş'ın sahasında 21 yenildiği Trabzonspor maçında, yine sahasında oynadığı ve 22 berabere kaldığı Başakşehir maçında düdük çalmıştı.
Erkan Özdamar, bugüne kadar 185 maçta düdük çaldı. 898 kez sarı kart 54 kez kırmızı kart çıkaran Erkan Özdamar, 89 kez ev sahibi ekibin, 49 kez deplasman takımının galibiyetine hükmetti. 47 maç da berabere bitti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.