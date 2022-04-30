SMMMO Başkanı Yeditepe yeniden aday SMMMO Başkanı Ali Yedikaya: “Yeni bir yolculuğa çıkmak için gerekli özgüveni gönül arkadaşlarımız sayesinde kendimizde buluyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

SMMMO Başkanı Yeditepe yeniden aday SMMMO Başkanı Ali Yedikaya: “Yeni bir yolculuğa çıkmak için gerekli özgüveni gönül arkadaşlarımız sayesinde kendimizde buluyoruz”

İHA

SMMMO Başkanı Yeditepe yeniden aday SMMMO Başkanı Ali Yedikaya: “Yeni bir yolculuğa çıkmak için gerekli özgüveni gönül arkadaşlarımız sayesinde kendimizde buluyoruz”

Meslekte Kayseri Grubu tarafından düzenlenen aday tanıtım toplantısında konuşan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Ali Yedikaya oda seçiminde yeniden aday olacağını açıklayarak, “Yeni bir yolculuğa çıkmak için gerekli özgüveni gönül arkadaşlarımız sayesinde kendimizde buluyoruz” dedi.
Kayseri’de bir restoranda iftar yemeği sonrası yapılan aday tanıtım toplantısına, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Ali Yedikaya, yönetim kurulu üyeleri ve oda üyeleri katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan SMMMO Başkanı Ali Yedikaya, “Pandemi sürecine rastlamış olan yoğun bir görev dönemini tamamlamak üzereyiz ve Meslekte Kayseri Grubu olarak biz yine kendi üyemizin gücüne ve inancına güvenerek yola devam etme kararı almış bulunmaktayız. Her dönem büyüme ivmesini yakalayarak sayımızı gönül birlikteliği ile artırarak yönetimde söz sahibi olmayı, son dönemde ise rekor oy alarak 5 kişi ile yönetimde olmayı başardık. Elbette bu birkaç kişinin yapacağı bir iş değildi, tam bir ekip işiydi, gönül işiydi, sevda işiydi. Meslekte Kayseri Grubunda bulunan ve bu yükü omuzlayarak bizimle yola çıkıp bizimle devam eden tüm arkadaşlarımızın emeği sayesinde buradayız. Yeni bir yolculuğa çıkmak için gerekli özgüveni, cesareti ve gücü bize güvenen, destek veren bu değerli gönül arkadaşlarımız sayesinde kendimizde buluyoruz. Yönetime geldikten sonra verilen taahhütleri sırayla yerine getirme gayreti içerisinde olduk. Verdiğimiz ilk sözlerden biri haksız rekabetle mücadele idi. Bunu yapabilmek adına temsil oranını dikkate alarak diğer gruptan da 2 kişi ilave ederek 5 olan üye sayısını 7 ye çıkardık ve 6 ay gibi kısa sürede 34 dosya inceleyerek sonuçlandırdık. Önceki dönemde 3 yılda 27 dosya incelenmişken 6 ayda bu sayının gündeme alınmış olması bu konudaki hassasiyetimizi yeterince yansıtmaktadır. Özveri ile çalışan kurul üyelerimize huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Pandemi döneminde de çalışmalarını çeşitli yollarla devam ettirdiklerini söyleyen Başkan Yedikaya, “Biliyorsunuz ki 20192021 dönemi pandeminin de hayatımıza girmesiyle mevzuatta yapılan türlü yeniliklerle dolu bir yıl oldu. Yakından takipçisi olduğumuz mesleki eğitimlerimizi alanında uzman kişileri getirterek ve odamızın tüm olanaklarını kullanarak pandemi döneminde bile ZOOM yayınları ile ara vermeden, planlı ve en kaliteli şekilde gerçekleştirdik. Bu profesyonel eğitimlerin yanında zamanla yarışan meslektaşımıza hap notlar şeklinde pratik bilgilendirmeler dahi yaptık ve üstelik bu çalışmaları sadece odamız bünyesinde değil, Kayseri'deki diğer Sivil toplum kuruluşları ile de işbirliği yaparak, Ticaret Odası, Develi Belediye Başkanlığı gibi kurumlarla ortak seminerler düzenledik. Mükelleflere yeni gelen sorumlulukları anlatabilmek için Basın dahil tüm gücümüzü kullandık. Mesleğimize yeni giren stajyerler ve ruhsat alma aşamasında olan meslek mensubu adaylarına staj başlatma ve staj bitirme kurslarını açarak daha nitelikli eğitimler almalarını sağladık. Sınav sonuçları ile de eğitimlerimizin kalitesini ortaya koymuş olduk. Meslektaşlarımızın Uzlaştırıcılık, bilirkişilik, bağımsız denetim, konkordato komiserlik eğitimlerini de odamız bünyesinde almalarını sağladık” diye konuştu.
Resmi kurumlar ile ilişkilerin daha güçlü bir hale getirdiklerini ifade eden Ali Yedikaya, ”Daha evvel Vergi Dairesinde Mali Müşavirler için yapılan odaya ilave olarak, Vergi Dairesi’nde meslektaşlarımız için ayrılmış otoparkı, Ticaret Odası’nda masayı ve Sosyal Sigortalar Kurumu bünyesinde ihtiyaç halinde kullanılabilecek odayı meslektaşımızın hizmetine sunduk. Yine takip ettiğiniz gibi 'Mücbir Sebep'in genişletilerek yasalaşmasında yaptığımız etkin takip ile önemli bir rol oynadık. Mesela odamıza siyaseti sokmayan bir yönetim anlayışı ile birebir yürüttüğümüz diplomasi ile şehrimizin siyasilerinden yardım alarak 4. Dönem Geçici Verginin kalkmasında ve B Formunda olanların bildirim dışı kalmasında, sokağa çıkma yasağından muaf sayılmamızda, avukatlardan önce aşı vurulmamızda çok etkin bir rol oynadık. Odamıza ödediğiniz aidatları en verimli şekilde nasıl kullanırız ve nasıl tasarruf ederiz diye yaptığımız çalışmalar sonucu SGK Teşvik Programı ile odamıza ciddi bir fon sağladık ve tüm kültürel, sosyal faaliyetleri aidatlarınıza dokunmadan bu fon ile karşıladık. Yine aidatlarınızın kısmen de olsa size tekrar dönmesi için çanta, dezenfektan gibi aparatları vesile yaptık. Bağımlı çalışan mali müşavirlerimiz için özenli bir çalışmanın sonunda tavsiye ücret tarifesi hazırladık” dedi. Kültür sanat atölyesinin meslek odamsında ilk defa bu dönem kurulduğunun altını çizen SMMMO Başkanı Yedikaya, sözlerine şu şekilde devam etti:
“Kültür sanat atölyemizin faaliyetlerine gösterilen talepten mesleğimizin ne kadar yorucu olduğunu ve kültürel ve sosyal etkinliklere ne kadar gereksinim duyduğumuz gerçeği ile yüzleştik. Meslektaşlarımızın dedikodudan gereksiz sözden uzak, en kaliteli şekilde kaynaşacağı tüm faaliyetleri kültür sanat atölyesinde planladık. Aylık kitap söyleşileri ile fotoğraf yarışmaları ile tiyatro gösterileri ile koromuzun konserleri ile müzik aletleri kursu ile meslektaşımızın stresini en güzel şekilde atmasına vesile olmaya çalıştık ve bu sayede tüm şehre hatta ülkeye 'Mali Müşavir' unvanını ve muhasebe mesleğini tanıttık, en güzel şekilde reklamını yaptık. Düz vatandaş bile mali müşavirlerin tiyatrosunu, korosunu izlerken mesleğimizi ve meslektaşımızı en güzel şekilde tanıdı. Ayrıca meslek odamız içerisinde ilk defa milli bayramları coşkulu bir şekilde kutlama şuurunu ve milli ruhumuzu canlı tutmayı kurum kültürü haline getirdik. Yeni fikirleri icraata dönüştürmekte çok başarılı olmuş olan atölye ekibimize çok teşekkür ediyoruz. Üyelerimizin talepleri doğrultusunda kuracağımızı vaat etmiş olduğumuz, seçim projelerimizden biri daha olan İş Yeri Kooperatifimizin kurulumunu 2019 yılında gerçekleştirdik ve şehrin en güzel yerinden arsamızı aldık, darısı bir an önce mali müşavir plaza inşaatımızın temelinin atılması ve tamamlanmasına olsun inşallah.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Özdoğan: “Bu sene savaşların ve dargınlıkların bittiği bir Ramazan Bayramı olsun”
YEREL HABERLER Başkan Özdoğan: “Bu sene savaşların ve dargınlıkların ...
Erkan Özdamar Kayserispor maçında 7. kez düdük çalacak
YEREL HABERLER Erkan Özdamar Kayserispor maçında 7. kez düdük ...
Erkan Özdamar Kayserispor maçında 7. kez düdük çalacak
YEREL HABERLER Erkan Özdamar Kayserispor maçında 7. kez düdük ...
Kayserispor ile Beşiktaş 52. randevuda
YEREL HABERLER Kayserispor ile Beşiktaş 52. randevuda
Başkan Büyükkılıç, Bünyan’da açılışın ardından vatandaşlarla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, Bünyan’da açılışın ardından ...
Büyükkılıç'a istişare ziyaretleri sürüyor
YEREL HABERLER Büyükkılıç'a istişare ziyaretleri sürüyor
Kayseri Büyükşehir, 'iletişim küresi' ile hizmeti vatandaşın ayağına getirdi
YEREL HABERLER Kayseri Büyükşehir, 'iletişim küresi' ile hizmeti ...
Melikgazi'de bayram öncesi mezarlıklar temizlendi
YEREL HABERLER Melikgazi'de bayram öncesi mezarlıklar temizlendi
Kayseri doğa konusunda 'Yeşil Vatan Tırı' ile bilinçlendi
YEREL HABERLER Kayseri doğa konusunda 'Yeşil Vatan Tırı' ile ...
Talas’ın kütüphanelerine bayram ayarı
YEREL HABERLER Talas’ın kütüphanelerine bayram ayarı
Başkan Yalçın’dan 1 Mayıs mesajı
YEREL HABERLER Başkan Yalçın’dan 1 Mayıs mesajı
13. kattan düşen genç hayatını kaybetti
YEREL HABERLER 13. kattan düşen genç hayatını kaybetti
Kayseri'de Roma ve Bizans dönemine ait 200 adet sikke ele geçirildi
YEREL HABERLER Kayseri'de Roma ve Bizans dönemine ait 200 adet sikke ...
Sikkeleri piyasaya süremeden yakalandı Kayseri'de Bizans ve Roma dönemine ait 200 adet sikke ve obje ele geçirildi
YEREL HABERLER Sikkeleri piyasaya süremeden yakalandı Kayseri'de ...
Emniyet kemerini takmayan çift, simülasyonda şok oldu Kayseri'de emniyet kemerini takan sürücülere fidan hediye edildi
YEREL HABERLER Emniyet kemerini takmayan çift, simülasyonda şok ...
Kocasinan Belediyesi 36 yeni aracı filosuna kattı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar: “Yeni araçlar demek, yeni hizmet alanı demektir"
YEREL HABERLER Kocasinan Belediyesi 36 yeni aracı filosuna ...
Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 16 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 16 kişi yakalandı
Öğrenciler eğlenerek öğreniyor
YEREL HABERLER Öğrenciler eğlenerek öğreniyor
Yahyalı’da bayramlaşma töreni yapıldı
YEREL HABERLER Yahyalı’da bayramlaşma töreni yapıldı
Vali Günaydın: “Kayseri’miz sevinçte, tasada tek vücut olabilen bir şehirdir”
YEREL HABERLER Vali Günaydın: “Kayseri’miz sevinçte, tasada tek ...
ERÜ'nün 2. camisi ibadete açıldı Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu: "İhtiyaçları tespit edip ona göre yatırım yapıyoruz"
YEREL HABERLER ERÜ'nün 2. camisi ibadete açıldı Melikgazi Belediye ...
Kayseri'de motosiklet kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kayseri'de motosiklet kazası: 2 yaralı
KAYÜ Rektörü Karamustafa: “Bayramlar birlik ve beraberliktir”
YEREL HABERLER KAYÜ Rektörü Karamustafa: “Bayramlar birlik ve ...
Büyüksimitci: “Bayramın tüm insanlığa birlik ve beraberlik getirmesinin temenni ediyorum”
YEREL HABERLER Büyüksimitci: “Bayramın tüm insanlığa birlik ve ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.