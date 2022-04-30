Kayserispor, Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı

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Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, yarın sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak. Sarı kırmızılılar, 3 puan için sahaya çıkacak.

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, yarın sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Ligin 35. hafta maçında sahasında oynayacağı zorlu müsabaka için hazırlıklarını tamamlayan sarı kırmızılılar, 3 puan hesabında. Son çalışmasını bugün gerçekleştiren Kayserispor, yarın saat 16:00'da başlayacak maçta taraftarının desteği ile galip gelerek son haftalardaki çıkışını sürdürmek istiyor. Sarı kırmızılıların, yarın sahaya kalede Silviu Lung, geri dörtlüde Onur Bulut, Mert Çetin, Majid Hosseini, Lionel Carole, orta alanda Emrah Başsan, Joseph Attamah, Campanharo, Andrea Bertolacci, Mame Tiam, forvette de Mario Gavranovic onbiri ile başlaması bekleniyor.

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