Develi'de dolu ve yağmur etkili oldu

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Kayseri'nin Develi ilçesinde aniden başlayan dolu hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede öğle saatlerinde başlayan yağmurun ardından aniden bastıran dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bayram alışverişi için çarşıya gelen bazı vatandaşlar araçlarının içinde yağmur ve dolu yağışının denmesini bekledi. Kısa süre etkili olan dolu yağışı daha sonra etkisini yitirdi.

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